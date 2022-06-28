من هي هند الدبيخي؟.. أثارت الجدل بمقترح دمج المعلمين والمعلمات في السعودية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته دقائق معدةدة، ظهرت خلاله هند الدبيخي، عبر حسابها على موقع الفيديوهات «سناب شات»، لتثير الجدل بين الرواد، إذ تحدثت خلاله عن فكرة الدمج بين المعلمين والمعلمات في بيئة مدرسية واحدة مثل المستشفيات.

وقالت هند الدبيخي، التي تقيم في بريطانيا، خلال مقطع الفيديو التي ظهرت به: «وش اللي يمنع مدير مدرسة يكون معه معلمين ومعلمات بنفس المدرسة، ومديرة مدرسة يكون معها معلمين ومعلمات إيش اللي يمنع، وهذا الشيء سيكون في السعودية لكن إحنا نبغاه خلال 3 سنوات».

«الدبيخي»: نبغى دمج المعلمين والمعلمات بالسعودية في 3 سنوات

وتابعت هند الدبيخي: «3 سنوات كافية لدراسة كل ما يتعلق بحيثيات الموضوع، فيما يخص الإدارة المدرسية لما يكون في المعلم والمعلمة ومديرة المدرسة ومدير المدرسة والوكيل والوكيلة، الرجل له تأثير كبير على المرأة في بيئة العمل، والمرأة لها تأثير أيضا في عمل الرجل، ورأينا هذا الشيء في المستشفيات والشركات الكبيرة وتأثيره على الإنتاجية».

وعقب ذلك، سرعات ما تصدرت هند الدبيخي، محركات البحث واحتلت التريند، ما جعل الرواد يبحثون عن السيرة الذاتية الخاصة بها، ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية:

معلومات عن هند الدبيخي

- هند الدبيخي، في الأربعينات من عمرها، ولدت في المملكة العربية السعودية، في منطقة القصيم.

- تعتبر واحدة من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أثارت الجدل في الفترة الماضية بالعديد من الفيديوهات.

- سافرت إلى العديد من الدول، وتعتبر أول امرأة نالت شهادة القيادة في المملكة العربية السعودية.

- من بين الإنجازات الأكاديمية، حصلت هند الدبيخي على دكتوراه في فلسفة التربية وجودة التعليم.

-هند الدبيخي، تقلدت منصب مستشارة التعليم السعودي، وتمتلك شهرة كبيرة كونها من أهم المدافعات عن المرأة والمطالبة بحقوقها وإنصافها، وخاصةً في المجتمع السعودي.

- تعتبر هند الدبيخي أن المرأة ليست ناقصة وأنها من حقها الاختلاط بالرجل في العمل خاصة بالمدارس أيضا، مثلما هو الحال في المستشفيات وأن يكون هناك طبيبات وأطباء رجال في المستشفي.

- عملت هند الدبيخي، سابقا أستاذا جامعيا قبل مغادرتها المملكة العربية السعودية، كما عملت مشرفة تربوية في مركز دراسات البنات بجامعة الملك سعود.