الامارات | 5 أطعمة تساعد على تخفيف أعراض الحروق

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد على تخفيف أعراض الحروق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر موقع 24au من أن الإصابة بحروق الشمس يمكن أن تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان على المدى الطويل ، ولكن من الممكن مساعدة البشرة على التعافي السريع من هذه المخاطر و ذلك من خلال تناول أطعمة معينة تساعد في تخفيف أعراض الحروق.

ووفقاً للموقع ينصح بتناول الأطعمة التالية للتخفيف من الأعراض :

1. الجزر

2. الرمان

3. الزبادي

4. البرتقال

5. الطماطم

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