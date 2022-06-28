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الامارات | 5 أطعمة تساعد على تخفيف أعراض الحروق

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد على تخفيف أعراض الحروق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر موقع 24au من أن الإصابة بحروق الشمس يمكن أن تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان على المدى الطويل ، ولكن من الممكن مساعدة  البشرة على التعافي السريع من هذه المخاطر و ذلك من خلال تناول أطعمة معينة تساعد في تخفيف أعراض الحروق.

 

ووفقاً للموقع ينصح بتناول الأطعمة التالية للتخفيف من الأعراض  :

 

1. الجزر 

 

2. الرمان

 

3. الزبادي

 

4. البرتقال

 

5. الطماطم

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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