الامارات | 5 أطعمة تساعد على تخفيف أعراض الحروق

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد على تخفيف أعراض الحروق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر موقع 24au من أن الإصابة بحروق الشمس يمكن أن تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان على المدى الطويل ، ولكن من الممكن مساعدة البشرة على التعافي السريع من هذه المخاطر و ذلك من خلال تناول أطعمة معينة تساعد في تخفيف أعراض الحروق.
ووفقاً للموقع ينصح بتناول الأطعمة التالية للتخفيف من الأعراض :
1. الجزر
2. الرمان
3. الزبادي
4. البرتقال
5. الطماطم
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