تمارين يومية أساسية تساعدك في التخلص من آلام الجسم المزمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه العديد من الأشخاص أزمة الشعور بآلام مختلفة في الجسم، والتي قد تسبب لهم مشكلات كبيرة، خاصة عند أداء المهام المختلفة، خلال يومهم الروتيني والعادي، وبحسب ما ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توجد بعض التمارين التي تساعد على التخلص من تلك الآلام بشكل فعال.

وعلى هذا النحو، نستعرض في السطور التالية، أبرز التمارين التي تساعد الجسم في التخلص من آلامه، وذلك حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- تمرين الماء

أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، والذين يعانون من الشعور بآلام بشكل مستمر، عندما شاركوا في ممارسة تمارين العلاج المائي، أدى الأمر إلى تخفيف آلامهم، وتحسين حالتهم المزاجية.

2- ركوب الدراجات

إذا كنت تعاني من تلك الآلام المزمنة، فيعد ركوب الدراجات تمرينًا ممتازًا لك للتخلص من تلك الأزمة، حيث يساعد ركوب الدراجات في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويزيد من قوة الساقين.

3- ممارسة المشي

قد يبدو المشي في الحديقة بسيطًا جدًا، لكنه أحد أسهل أشكال التمارين وأكثرها ملاءمة، بالإضافة إلى رفع معدل ضربات القلب، كما يمكن أن يؤدي المشي إلى إرخاء المفاصل ويساعد في تقليل الشعور بالآلام، كما وجدت الأبحاث أن 30 دقيقة فقط من المشي يوميًا يمكن أن تعزز مزاجك أيضًا.

4- ممارسة اليوجا

اليوجا هي الرياضة التي تجمع بين المواقف مع التنفس والاسترخاء، إذ أنها تساعد أيضًا في تحسين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والشعور بالآلام المزمنة، حيث تشير الدراسات إلى أن الأفراد الأصغر سنًا الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي والذين مارسوا اليوجا شهدوا تحسنًا في الألم والمزاج.