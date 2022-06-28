بتعامل خطيبها كأن عنده 9 سنين.. فتاة تعاني من مرض نادر مضحك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مرض نادر تعاني منه فتاة عشرينية، جعلها تعاني من بعض الأعراض الغريبة، التي تسببت في إثارة الجدل نحوها، وباتت حديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خاصة بعد اعتقادها بأنها طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام فقط.

حالة مرضية نادرة

تكشف الفتاة الأمريكية التي تدعى كلوي بارنارد، التي تبلغ من العمر 29 عاما، بأنها تعاني من فقدان شديد للذاكرة، إذ أنها تستيقظ بانتظام معتقدة بأنها تبلغ من العمر ست سنوات فقط وتعتقد أن خطيبها قد اختطفها، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

تعاني «برنارد» من حالة دماغية نادرة، تسبب لها فقدان الذاكرة، حيث إنها تستيقظ بجانب شريك حياتها، وتعتقد بأنه يبلغ من العمر تسع سنوات وليس لديها أي فكرة على الإطلاق عن هويته، كما أنها تعتقد أن حبيبها الذي يدعى جيمس كافيل، البالغ من العمر 39 عامًا قد اختطفها.

معاناة من نوبات متكررة

وتكشف «برنارد» الفتاة العشرينية، والتي كانت تعمل كسائقة شواحن كبيرة وناقلات للشحن، بأنها تعاني من هذه النوبات مرة كل شهرين، والتي تعتقد أنها من المحتمل أن تكون ناجمة عن قلة النوم أو الإجهاد، ولكن بعض الأطباء أخبروها بأنها يمكن أن تكون مرتبطة بتعرضها لسكتة دماغية أصيبت بها عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها فقط.

وأضافت الفتاة العشرينية قائلة خلال تصريحاتها: «لا بد لي من التعامل مع الأمر، لكنه يزعجني للغاية، فقد يستغرق الأمر أسبوعًا كاملاً كي أتعافى منه وأعود لطبيعتي مرة أخرى، وأبدأ في إدراك كل الحقائق حولي».