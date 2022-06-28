«ريهام» تركت المحاماة وتفرغت لتدوير الكراكيب: بعمل ديكورات من الكرتون

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تجد الثلاثينية «ريهام محمد» نفسها في ممارسة مهنة المحاماة بعد تخرجها في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، لذا فكرت أن تستعيد شغف طفولتها في تشكيل مجسمات بأشكال مختلفة من ورق الكارتون، واستخدامها كديكور لإعطاء مظهر جمالي في المنزل أو مكتب العمل، أو للاستفادة منها كحافظة لبعض المقتنيات.

تحويل الكراكيب إلى ديكورات للتزيين

رغم حصول ريهام على الماجستير في القانون الدولي، إلا أنها قررت التفرغ لممارسة هوايتها في التشكيل بورق الكارتون عن طريق إعادة تدويره، حيث جاءتها الفكرة عندما لاحظت زيادة أسعار الديكورات بشكل ملحوظ، حسب قولها، بما دفعها إلى التفكير في أستخدام ورق الكرتون القديم، حتى نفذت أول عمل لها بالكارتون منذ حوالي 7 سنوات، وهو فانوس رمضان: «فيه كراكيب في بيوتنا كلنا وخاصة من الكارتون.. قررت أستخدمها وأعيد تدويرها في هيئة ديكورات ممكن تفرح ناس كتير ماعندهاش القدرة تشتري حاجات جديدة».

الدمج بين الكارتون والخامات الأخرى

فوجئت ريهام بإعجاب عدد كبير من متابعيها على منصة «فيسبوك» بما صنعته من ورق الكارتون، وخاصة بعدما صنعت منظما من الكارتون لأدوات المكتب، حتى تواصل معها الكثير منهم لتشرح لهم كيفية إعادة تدوير ورق الكارتون بالتفصيل، ولذلك فكرت في إنشاء مشروعها الخاص؛ والذي قسمت أنشطته لجزأين، جزء خاص بإعادة التدوير من خلال استخدام ورق الكارتون القديم بدلًا من التخلص منه، والجزء الثاني هو صناعة ديكورات بخامات جديدة تدمج فيها بين ورق الكرتون المقوى والخامات الأخرى.

سعي ريهام الدائم لتطوير عملها في إعادة التدوير دفعها إلى نزول الأسواق الشعبية التي تعرض الأشياء القديمة القابلة لإعادة التدوير: «بلف في سوق الجمعة وسوق التونسي وأشوف إيه الحاجات الصغيرة اللي ممكن يعاد تدويرها»، حتى استطاعت أن تبتكر ديكورات مختلفة من خلال الدمج بين الكرتون المقوي وعجينة السيراميك والأقمشة، والعلب البلاستيكية: «من الديكورات اللي نفذتها برج إيفل مزين بعجينة السيراميك».

منظم الكارتون أكثر ما يجذب العملاء

منظم الكارتون هو أكثر الديكورات التي يطلبها عملاء ريهام؛ لأنه يتميز بمظهر جمالي جذاب، كما يستخدم لحفظ عدة أشياء مثل أدوات المذاكرة أو أدوات التجميل، وغيرها من الإستخدامات، وبالرغم من الإعجاب والتشجيع الذي لاقته ريهام من متابعيها وأهلها، إلا أنها واجهت عدد من التعليقات السلبية التي تُشعرها بالإحباط من وقت لآخر: «بيتقالي إنتي بتكركبي بيتك ليه؟ الحاجات دي اخرها تترمي انتي بتتعبي نفسك في إيه»؟، إلا أنها تتغلب على ذلك عندما ترى بهجة من حولها بديكور جديد صنعته.

تتمنى ريهام أن تتوسع في عملها الفترة القادمة، من خلال استخدام المزيد من الخامات بجانب الكارتون المقوي في عمل الديكورات، كما تأمل أن يعي المصريين أن الظروف الإقتصادية تتطلب منا التحول من شعب مستهلك لشعب منتج، يستطيع أن يوفر احتياجاته عن طريق إعادة تدوير الأشياء القديمة بدلًا من التخلص منها، وهو ما تحاول أن توضحه دائمًا من خلال منشوراتها على «فيسبوك»: «إحنا نقدر نعمل ده لأننا شعب عاشق للعمل اليدوي والابتكار فيه».