طريقة عمل الكبيبة باللبنة.. أكلة سورية لذيذة وخفيفة بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبيبة باللبن، أو الكبة باللبنة هي أكلة سورية خفيفة، ويمكنك تقديمها مع المكرونة بالوايت صوص، أو مكرونة مسلوقة، وخفيفة بالخضروات، وأيضا تليق مع شيخ المحشي وهو عبارة عن محشي كوسا باللحمة المفرومة واللبن، وفيما يلي خطوات عمل كبة باللبن بحسب الشيف مي يعقوبي.

طريقة عمل كبيبة باللبن

لإيما يلي طريقة عمل الكبيبة باللبن:

كيلو لحم مفروم.

كيلو برغل ناعم منقوع ومصفى.

4 بصلات كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل وسماق وقرفة.

2 ملعقة كبيرة دبس رمان.

مقادير الحشو

مقادير حشو الكبيبة:

2 ملعقة كبيرة أو أكثر حسب الرغبة من الصنوبر المحمص.

نصف كيلو لحم مفروم.

2 بصلة كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل وسماق وقرفة.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

مقادير صلصة اللبن

3 أكواب لبن رائب أو زبادي

كوب حليب

ملعقة صغيرة نشا

ملعقة كبيرة

ثوم مفروم

بقدونس مفروم

ملعقة زبد

طريقة التحضير

تخلط مكونات المقادير الأولى اللحم والبرغل والبصل والبهارات ثم تفرم في الكبة فرما ناعمًا حتى تصبح أشبه بالعجين وتشكل إلى كرات متوسطة.

أما مقادير الحشو، تشوح البصلة قليلًا ثم يضاف اللحم والبهارات وتقلب بين الحين والآخر لحين تمام النضج.

بعد النضج يضاف الصنوبر.

يقطع عجين اللحم بالبرغل ثم يشكل نصف دائرة مغلقة من ناحية واحدة ثم يوضع الحشو، وتغلق الدائرة.

تقلى في زيت غزير.

في وعاء آخر، يوضع الحليب والزبادي أو الرائب مع النشا وتخلط جيدًا ثم يتبل بالملح والفلفل والبهار،

يرفع على نار هادئة حتى يصبح متوسط السمك أشبه بالصوص الأبيض.

بعد ذلك يشوح الثوم ثم يوضع مع البقدونس على اللبن، ويقلب مرة واحدة.

تضاف الكبيبة المعدة والمحمرة مسبقا إلى الخليط وتقلب، ثم أغلقي النار.

يمكنك تقديم الكبيبة باللين مع الأرز الأبيض، أو الأرز البسمتي بالخلطة وكذلك الخبز بكل أنواعه.