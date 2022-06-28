الامارات | أطباء عيون يحذّرون: انتبهوا إلى الأشعة فوق البنفسجية

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء عيون يحذّرون: انتبهوا إلى الأشعة فوق البنفسجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن الأشعة فوق البنفسجية قد تصيب العين بحروق شمسية، موضحة أن أعراضها تتمثل في الشعور بألم شديد في العين وتورم ملتحمة العين وزيادة إفرازات الدموع وتدهور الرؤية مؤقتاً.

وشددت الرابطة على ضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس والمكوث في مكان ظليل فور ملاحظة هذه الأعراض، مع تبريد العين بواسطة كمادات باردة، وذلك لتخفيف المتاعب من ناحية ولتجنب العواقب الوخيمة المحتملة، التي قد تصل إلى حد فقدان البصر من ناحية أخرى.

وفي حال عدم زوال الأعراض في غضون ثماني إلى 12 ساعة، ينبغي استشارة الطبيب للخضوع للعلاج المناسب.

ولتجنب إصابة العين بالحروق، ينبغي ارتداء نظارة شمسية يمكنها توفير حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر.

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