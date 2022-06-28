الامارات | تجنب الجلوس الطويل يقي من جلطة الساق

شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب الجلوس الطويل يقي من جلطة الساق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفات الجمعية الألمانية لعلم الأوردة بأن جلطة الساق تعني انسداد الأوعية الدموية بالساق بسبب تجلط الدم، مشيرة إلى أن أعراض جلطة الساق تتمثل في تورم وثقل الساق والشعور بألم وشد في الساق، إضافة إلى الحُمى والتقلصات العضلية واحمرار/زرقان الجلد وسخونته.

وأضافت الجمعية أن جلطة الساق قد تتسبب في تدمير الصمامات الوريدية وتعيق تدفق الدم في الساق، ما يؤدي إلى الإصابة بالقصور الوريدي المزمن.

ويمكن أن تنفصل الجلطة الدموية وتنتقل إلى الرئتين عبر مجرى الدم مسببة انسداد شريان رئوي هناك، ما يؤدي إلى حدوث انسداد رئوي يهدد الحياة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استدعاء الطبيب فور ملاحظة الأعراض. ويتم العلاج بواسطة الأدوية المثبطة لتجلط الدم، كما قد تستلزم الحالة الخضوع للجراحة لإزالة الجلطة.

وللوقاية من جلطة الساق، ينبغي تجنب الجلوس لمدة طويلة والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية. ومن المفيد أيضاً رفع الساق من حين إلى آخر وارتداء الجوارب الضاغطة وشرب السوائل على نحو كاف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news