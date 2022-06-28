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الامارات | التهاب لدى الأطفال يستدعي الالتزام بالراحة التامة

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ الالتهاب الزليلي بالورك لدى الأطفال التهاباً يصيب الغشاء الزلالي في محفظة المفصل الوركي. ويعرف هذا الالتهاب أيضاً باسم «الورك الهيوج»، وعادة ما يهاجم الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث و10 سنوات، حسب الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث.

وأشارت الجمعية إلى أن الإصابة بهذا الالتهاب غالباً ما تحدث بعد الإصابة بعدوى الإنفلونزا أو عدوى بالجهاز الهضمي أو عدوى بالجهاز التنفسي.

وأضافت أن أعراض هذا الالتهاب تتمثل في العرج والشعور بألم في الورك والركبة والحمى، موضحة أنه يتم علاج الالتهاب بالأدوية المثبطة للالتهابات والمسكنات وخافضات الحرارة، مع الالتزام التام بالراحة حتى التماثل للشفاء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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