الامارات | التهاب لدى الأطفال يستدعي الالتزام بالراحة التامة

شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب لدى الأطفال يستدعي الالتزام بالراحة التامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ الالتهاب الزليلي بالورك لدى الأطفال التهاباً يصيب الغشاء الزلالي في محفظة المفصل الوركي. ويعرف هذا الالتهاب أيضاً باسم «الورك الهيوج»، وعادة ما يهاجم الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث و10 سنوات، حسب الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث.

وأشارت الجمعية إلى أن الإصابة بهذا الالتهاب غالباً ما تحدث بعد الإصابة بعدوى الإنفلونزا أو عدوى بالجهاز الهضمي أو عدوى بالجهاز التنفسي.

وأضافت أن أعراض هذا الالتهاب تتمثل في العرج والشعور بألم في الورك والركبة والحمى، موضحة أنه يتم علاج الالتهاب بالأدوية المثبطة للالتهابات والمسكنات وخافضات الحرارة، مع الالتزام التام بالراحة حتى التماثل للشفاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news