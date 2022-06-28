الامارات | تذكار «تحقيق أمنية».. بإبداع أطفالها

شكرا لقرائتكم خبر عن تذكار «تحقيق أمنية».. بإبداع أطفالها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالشراكة مع «خولة للفن والثقافة» فعاليتها الثالثة لتصميم تذكار المؤسسة في المجمع الثقافي بأبوظبي، والتي أسهم فيها ستة من الأطفال وذووهم بإشراف المبدعة الإماراتية عزة القبيسي، المتخصصة في الفن التشكيلي والمجوهرات.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني الزبيدي: «يُسعدنا أن نتمكّن عبر هذه الفعالية من إبراز قدرات أطفالنا الفنية الإبداعية، والتي تُسهم في خلق تطور لشخصياتهم المُتميّزة من خلال تشكيل قدرة التعبير عن الذات والمعرفة، وإثبات أن المرض لا يُمثّل عائقاً أمام طموحاتهم وإبداعاتهم الفنية الراقية».

وتقدّم بالشكر إلى «خولة للفن والثقافة» على شراكتها في الفعالية التي أشاعت الفرح في قلوب الأطفال المرضى، وساعدتهم على الارتقاء بشخصياتهم الفنية في أجواء حافلة بالمرح والسعادة.

كما توجّه الزبيدي بالتقدير إلى عزّة القبيسي على دعمها، وللمرّة الثالثة، للمُبادرة الفنية، مُشيداً بلمساتها المُبدعة وأسلوبها المُميّز في تحفيز الأطفال على المُشاركة في ابتكار تذكار مؤسسة «تحقيق أمنية».

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