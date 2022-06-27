آخر ما كتبته المذيعة شيماء جمال قبل اختفائها.. «عيش في حالك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد انتشار حالات من الجدل والغموض حول لغز اختفائها، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال، إذ كشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وتم العثور على جثتها مقتولة ومدفونة داخل إحدى الفيلل بالقرب من ترعة المنصورية في البدرشين.

تفاصيل تغيب المذيعة شيماء جمال

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا خلال الساعات الماضية، أفاد بتغيب مذيعة تليفزيونية تعمل لدى إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، حيث تبين من التحريات أنها تقدم برنامجا يعرف باسم «المشاغبة»، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ.

كما تبين أن الظهور الأخير لها، كانت خروجها لشراء بعض المستلزمات المنزلية، وكانت بصحبة زوجها، وطلبت منه أن ينتظرها حتى تعمل استشوار فى أحد كوافيرات منطقة الشيخ زايد.

آخر ما دونته المذيعة شيماء جمال

وبتصفح الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للمذيعة شيماء جمال، تبين أنها كانت شديدة النشاط مع متابعيها، وذلك حتى يوم 7 مارس الماضي، حيث دونت حينها حكمة جاء مضمونها: «عيش في حالك تريح بالك».

معلومات عن المذيعة شيماء جمال

ويستعرض «هن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المذيعة شيماء جمال.

1- كانت تعمل لدى إحدى القنوات الفضائية منذ عام 2017، ببرنامج «المشاغبة».

2- تم وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب اتهامها لمخالفة المعايير الإعلامية، وذلك بعدما قامت بإخراج كيس به مادة بيضاء اللون، أمام المتابعين على الهواء مباشرة، في إشارة إلى أنها مادة الهيروين المخدرة، وذلك خلال تناولها الحديث خلال الحلقة عن الإدمان.

3- وخلال هذا اللقاء أوضحت المذيعة شيماء جمال، مبرراتها للقيام بهذا الموقف، قائلة: «أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء وديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي»، قبل أن تؤكد أن المادة لم تكن إلا سكر أبيض.