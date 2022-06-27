 طبيب: نسبة الولادة القيصرية في مصر تتزايد بشكل مخيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، إن آخر أرقام من نتائج المسح السكاني المصري في عام 2015 أوضحت أن نسبة الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 52%، بما يعنى أن أكثر من نصف سيدات مصر تلدن بشكل قيصري، لافتا إلى أن إحدى المجلات الدولية أعلنت في 2018 أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في الولادة القيصرية بنسبة 63%.

في عام 2000 كانت النسبة في مصر 10%

وأوضح «حسن» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC» أنه في عام 2000 كانت النسبة في مصر 10% وفي عام 20018 وصلت إلى 28% ، وفي 2014 وصلت إلى 52%، بما يؤكد أن الأرقام الحالية مرتفعة جدا، لافتا إلى أن أسباب لجوء السيدات للولادة القيصرية يقوم على ثقافة الاستسهال المنتشرة في مصر وتلجأ السيدات لها لسهولتها وسرعتها وتحديد اليوم المناسب للولادة «السيدات بيختاروا اليوم وبيحددوا برج الطفل في التواريخ المميزة».

الرقابة على المستشفيات الأوروبية تتابع نسب الولادة القيصرية

وأشار «حسن» إلى أن الولادة القيصرية مكلفة جدا وفي الدول الأوروبية أقل من مصر بالرغم من التأمين الصحي المنتشر لكل المواطنين في جميع المستشفيات، لافتا إلى أن الرقابة على المستشفيات الأوروبية تتابع نسب الولادة القيصرية في كل مستشفى وتحاسب المستشفيات التي تتزايد بها نسب الولادة القيصرية دون مبرر مقنع، مؤكدا أن تلك التجربة يمكن تطبيقها في مصر بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات.

وأكد أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أنه من الضروري أن تبدأ المحافظات التي دخلت ضمن التأمين الصحي الشامل بالرقابة على الولادة القيصرية، حيث أوضح آخر مسح إحصائي أن محافظة بورسعيد هب الأعلى في نسبة الولادة القيصرية على مستوى الجمهورية بنسبة 77%.