من هي المذيعة شيماء جمال؟.. اختفت فجأة بعد ذهابها للكوافير مع زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختفت المذيعة شيماء جمال فجأة منذ نحو 20 يوما، ورغم الاختفاء لم تعلن صفحتها الرسمية كل هذا الوقت تفاصيل الاختفاء، أو سببه، ومنذ نحو أسبوع ظهر زوجها، وأجرى محضرا في قسم الشرطة ليعلن أن زوجته اختفت عن منزلها منذ نحو أسبوع وجاءت تحريات النيابة لتوضح تفاصيل ما قبل الاختفاء، ومن بينها أنها كانت في الكوافير في وقت اختفائها، فمن هي المذيعة شيماء جمال؟.

من هي المذيعة شيماء جمال؟

شيماء جمال مذيعة تعمل لدى إحدى القنوات الفضائية، وتقدم عليها برنامج المشاغبة.

تعرضت شيماء جمال لهجوم حاد بعد أن شمت سكر أبض1 على أنه بودرة الهيروين على الهواء مباشرة خلال تقديمها للبرنامج.

قامت شيماء بهذا الفعل بسبب وعدها لأحد الأشخاص بأنها سوف تشم البودرة على الهواء.

قالت إن الهجوم عليها حينها غير مبرر بسبب أنها لم تشم بودرة حقيقية.

بررت موقفها فيما بعد بأن ما شمته كان سكر أبيض وليس بودرة الهيروين كما يعتقد البعض.

وقالت ريهام إن الفنانين يناقشون تلك القضايا الهامة الخاصة بتعاطي المخدرات والإدمان.

وأكدت ريهام أنها صحفية استقصائية وليست مذيعة.

وقررت نقابة الإعلاميين برئاسة حمدي الكنيسي، إيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر، بسبب تلك الفعلة المشينة.

كما أثارت المذيعة الكثير من الجدل حولها.

وبتابع شيماء جمال على فيسبوك أكثر من 200 ألف متابع.

وعلى أبلكيشن إنستجرام أكثر من 40 ألف متابع.

واقعة اختفاء شيماء جمال

وبحسب التحريات الأولية للنيابة، كانت شيماء جمال مع زوجها في الشيخ زايد لشراء مستلزمات المنزل، وذهبت للكوافير لعمل شعرها، إلا أنها دخلت وانتظرها زوجها لمدة ساعة كاملة ولكنها لم تعد، وفوجئ الزوج باختفائها تماما منذ هذا الوقت.

حاول الزوج بعد ذلك الوصول إليها عن طريق الهاتف إلا أن هواتفها المحمولة أغلقت بعد اختفائها مباشرة، ولم يتمكن من الوصول إليها، وأبلغ النيابة باختفائها لتتولى التحقيق.

ويتساءل المتابعون عن مكان ريهام جمال، وأثارت الجدل جولها وبدأ مستخدمو فيسبوك وإنستجرام التساؤل حولها وهل تثير الجدل مرة أخرى أم هي اختفت بالفعل.