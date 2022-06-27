أول رد من صفحة المذيعة شيماء جمال بعد تأكيد اختفائها في ظروف غامضة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال تثير الجدل على مدار الساعة، خاصة مع استمرار البحث عنها من الجهات الأمنية، وجاء اختفاؤها بشكل غامض لنحو 20 يوما، لكن صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما زالت نشطة حتى الساعة رغم اختفائها، وإبلاغ الأمن بذلك.

مسؤول صفحة المذيعة شيماء جمال يرد على نشاط الصفحة

حاولت «الوطن» التواصل مع الصفحة الرسمية للمذيعة شيماء جمال، لمحاولة الوصول لها أو أحد من أفراد أسرتها.

وعند التواصل تبين أن المسؤول عن صفحتها «الأدمن» هو من يستمر في ممارسة نشاط الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي أكد اختفاءها خلال رده.

تفاصيل اختفاء المذيعة شيماء جمال

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تغيب المذيعة التليفزيونية شيماء جمال، والتي تعمل لصالح إحدى القنوات الفضائية الخاصة، كما كشفت التحريات أنها تقدم برنامج يعرف باسم «المشاغبة»، وأن فترة غيابها استمرت لمدة 20 يوما، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ.

كما توصلت التحريات إلى أن الظهور الأخير للمذيعة شيماء جمال، جاء عقب ذهابها إلى أحد صالونات التجميل في مدينة السادس من أكتوبر.

معلومات عن المذيعة شيماء جمال

- عملت في مجال التقديم الإعلامي يإحدى القنوات الفضائية منذ العام 2017.

- يتابعها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نحو 282 ألف شخص.

- اشتهرت بمذيعة الهيروين، وذلك بعدما خالفت معايير المجال الإعلامي، بعدما قامت بإخراج كيس به مادة بيضاء اللون، وذلك أمام المتابعين على الهواء مباشرة، في إشارة لأنها مادة الهيروين المخدرة، وذلك خلال تناولها الحديث خلال الحلقة عن الإدمان، ما أدى إلى وقفها 3 أشهر عن مزاولة المهنة.

- بعد تلك الواقعة قدمت اعتذارا للجمهور عما بدر منها.