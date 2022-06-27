دعم الطفلة «رقية» ينتقل من «فيس بوك» للملعب.. «صورتها على تيشيرتات اللعيبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الدعم المستمر ما زالت تتلقاها الطفلة «رقية» مريضة ضمور العضلات الشوكي، التي نجحت في تجميع قلوب المصريين على حبها، إذ حرص مؤخرا، لاعبو فاركو على توجيه رسالة دعم لها، خلال مباراة المواجهة مع نادي الاتحاد السكندري في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل دعم لاعبي فاركو للطفلة رقية

وخلال المباراة ارتدى لاعبو فاركو «تي شيرتات» صممت عليها صورة الطفلة «رقية» مع رسالة دعم لها دون خلالها:«تقومي لنا بالسلامة يا رقية».

جدير بالذكر أن «الوطن» كانت تبنت حملة دعم الطفلة «رقية»، والتي جاءت لجمع مبلغ 40 مليون جنيه قيمة الحقنة الخاصة بعلاجها ونجحت بالفعل في تجميع المبلغ في أقل من شهرين.

تفاصيل أزمة الطفلة رقية

وبدأت أزمة الطفلة «رقية» بعدما أعلن والديها عن احتياجها لعلاج يتمثل في حقنة يصل ثمنها إلى 40 مليون جنيه، والتي يجب أن تحصل عليها قبل إتمامها العامين من عمرها، وهو ما تكاتف عليه المصريون من كافة فئات المجتمع، ونجحوا بالفعل في جمع المبلغ المطلوب لإنقاذ الطفلة رقية، وذلك من خلال حملة تبرعات كبيرة كانت تبنتها جريدة «الوطن»، مُعلنً نجاحها في النهاية، وسط بكاء أسرتها بتحقيق أمرًا كاد يكون مستحيلًا، وفرحة عارمة واحتفالات كبيرة بين جيرانها وأقاربها.

والدة الطفلة رقية تكشف عن أعراض مرضها المبدئية

عقب نجاح جمع التبرعات، وفي أول ظهور إعلامي لها، بفضائية dmc كشفت والدة الطفلة رقية، عن أولى لحظات اكتشاف المرض النادر لابنتها الرضيعة، التي عانت منه منذ ولادتها: «كانت دايمًا رجليها ساقعة وبيضاء من تحت لما أمشي إيدي عليها متغيرش، مكانتش بتزحف ولا تتقلب على السرير، ولا تقدر تتحرك، لما اكشف عليها يقولوا تأخر حركي، وإيديها على طول بتترعش، وبعد فترة طويلة جدًا بدأ التشخيص».

مشاهير الفن يدعمون الطفلة رقية

جدير بالذكر أن الطفلة رقية كانت تلقت حالات من الدعم من قبل عدد من مشاهير الفن، جاء على رأسهم، وفاء عامر، أحمد العوضي، محمد هنيدي، وغيرهم.