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خطوبة ديميت أوزدمير بأكثر من فستان.. «حفل وردي وملابس بيضاء»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطوبة ديميت اوزدمير

نشرت الصحف التركية في الساعات الأخيرة صور لحفل خطوبة الممثلة التركية ديميت اوزديمير على خطيبها المغني أوزهان كوتش وذلك بعد فترة من الارتباط والحب استمرت لعامين، وكانت خطوبة ديميت أوزدمير من أكثر الحفلات جمالاً في إسطنبول، وتبادل المعجبين الصور والفيديوهات التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي ومن المقرر أن يتم الزواج في نهاية الصيف هذا العام.

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خطوبة ديميت أوزدمير

وتقدم المغني التركي أوزهان كوتش لخطوبة ديميت أوزديمير، التي كانت ترتبط به قبلها في علاقة حب استمرت عامين تقريبا إلى أن قرر الحبيبان في فبراير الماضي الزواج، واتخذ «أوزهان» خطوة الخطوبة في الساعات القليلة الماضية، في حفل خطوبة أصبح حديث رواد التواصل الاجتماعي في تركيا وذلك بسبب ارتدائها أكثر من فستان باللونين الأبيض والوردي، وأيضا لجمالها في الحفل ومكياجها الذي تميز بالبساطة، وفقا لمجلة Haber Turk.

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حفل خطوبة صغير وفستانين مختلفين 

كانت حفلة خطوبة ديميت أوزدمير صغيرة ومخصصة للأقارب من العائلتين والأصدقاء المقربين، أما بالنسبة لـ ديميت أوزديمر التي بدت مثل الأميرات بعد ارتدائها الفستان الوردي المفصل من الساتان بتفاصيل حجرية على ظهرها، والتي جذبت به الانتباه بجمالها، وتلقت علامات كاملة من معجبيها.

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أما الفستان الآخر فكان فستان ابيض قصير عليه جاكت من نفس اللون يتميز بالبساطة وارتدته قبل بداية الحفل أثناء قراءة الفاتحة ثم قامت بنزع الجاكت الابيض لتظهر تفاصيل الفستان أثناء الاحتفال ليلاً وفي اليوم التالي ارتدت الفستان الوردي من الستان 

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بالنسبة لفستان الزفاف قالت «أوزديمير»: «بالطبع سأقوم بعمل بروفة لفستان الزفاف، لكن لا يمكنني توفير نصف يوم له، يجب أن أقضي اليوم كله في البروفة لأعمل بالطريقة التي أريدها»، لكنها لا يوجد لديها تصميم خاص بفستان زفافها لأن عملها لمدة 15 عاما جعلها لا تفكر في ذلك طيلة هذه الفترة.

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رقص وغناء لآخر الليل 

تميز حفل خطوبة ديميت أوزدمير باللون الأبيض والوردي وتبادلت الرقص مع حبيبها أوزهان كوتش الذي غنى لها كما أنها غيرت الفستان الأبيض القصير بآخر بنفس اللون طويل، أما «ديميت» فقالت: «التقينا معًا منذ عامين ونحن محظوظين جدا، كلانا سعيد للغاية، أشعر بأنني محظوظة جدًا به» 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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