«احسني النية أو اعملي غبية».. كيف تتعاملين مع رجل مختلف معكِ في الرأي؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قدمت الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، نصائح للسيدات، من أجل التعامل مع الشخص المختلف معهن في الرأي، في حلقة اليوم من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة cbc.

وقالت إيمان عز الدين: «الاختلاف مينفعش يوصلنا لخلاف، لكن مش دايما بنطبق هذا المثل على أرض الواقع»، وردت منى عبدالغني، بقولها إنه يمكننا القول للمخالفين إن وجودهم مهم في حياتنا وإن تفكيره على صواب، لكن الاختلاف في وجهات النظر وارد.

وأشارت إيمان عز الدين، إلى أن فن الاستماع أمر مهم جدا، خاصة أن الإنسان يجب أن يسمع بهدف الفهم وليس الرد: «لازم نقول إننا محتاجين نسمع رأيهم، وأقدر كلامك لأنه صح، وبلاش هجوم ولازم نديهم مساحتهم».

حسن النية

ونصحت عبدالغني، بالابتعاد عن سوء النية في الحوار حتى يستقيم ويخرج بأفضل شكل دون خلافات حتى في ظل وجود بعض الاختلافات، وبالتالي يجب أن يمر الحديث بـ3 مراحل، الاستماع، والتفكير، ثم الرد في النهاية منعا للتسرع والأخطاء.

معنى التغابي عن الاختلاف مع الآخرين

كما نصحت إيمان عز الدين، بـ«التغابي»، أي تجاوز كلام الآخرين في حالة عدم استحالة الفهم، وذلك عبر التظاهر بالموافقة عليه منعا للمزيد من النقاش: «في بعض الأحيان لازم نرخي للي قدامنا الحبل اللي يخنق نفسه بيه».

التماس العذر

وكان لمنى عبدالغني اقتراح آخر، وهو التماس العذر لمن نختلف معهم، مثل أن نقول لهم «إنت نيتك كانت حلوة والمرة الجاية مش هتغلط، ولازم نربي أبناءنا على عدم الكذب منذ الصغر».