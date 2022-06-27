طريقة عمل البيتزا السريعة والسهلة بدون خميرة.. «وصفة في 10 دقائق فقط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتساءل العديد من الأمهات عن طريقة عمل البيتزا السريعة والسهلة بدون خميرة بسبب طعمها اللذيذ وسهولة مكوناتها وسرعتها، فهي لا تحتاج إلى خميرة والتي تظل لفترة طويل حتى تنضج العجين، لذلك تفضل الأمهات عمل البيتزا السريعة والسهلة بدون خميرة.

طريقة عمل البيتزا السريعة والسهلة بدون خميرة

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل البيتزا السريعة والسهلة بدون خميرة، بمكونات بسيطة وفي 10 دقائق فقط.

المكونات:

ـ 2 كوب إلا ربع من الدقيق

ـ ربع معلقه صغيرة ملح

ـ 3ملاعق كبار من الزبادي

ـ 2 ملعقة كبيرة من الزيت

ـ نصف كوب ماء دافئ أو أقل أو حسب احتياج الدقيق

مكونات صلصلة البيتزا

ـ 2 ملعقة ونصف كبيرة من الكاتشب

ـ 2 ملعقة كبيرة من صلصة معجون طماطم

ـ نصف معلقة صغيرة من الثوم المفروم

ـ نصف ملعقة صغيرة من الملح

ـ ملعقة صغيرة من الزيت

ـ ملعقة صغيرة من السكر

ـ نصف كوب ماء ساخن

حشوة البيتزا

ـ فلفل رومي شرائح

ـ طماطم شرائح

ـ سوسيس

ـ جبنة موتزريلا

ـ زيتون أسود مخلي

وصفة البيتزا السريعة والسهلة بدون خميرة

الطريقة: أولًا عمل عجينة البيتزا: في بولة كبيرة ضعي الدقيق وعليها الملح والزبادي ويكون الزبادي بدرجة حرارة الغرفة، ثم ضيفي الزيت واخلطيهم جيدًا وضيفي عليهم نصف كوب من الماء الدافئ واعجنيها جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة وطرية ثم ادهني العجينة بالزيت وغطيها بفوطة واتركيها لمدة 10 دقائق.

ثانيًا: تحضير صوص البيتزا؛ في بولة ضعي الصلصة وعليهم الكاتشب وفصين ثوم مفرومين والملح والسكر و الزيت ونصف كوب من الماء الساخن وقلبيهم جيدًا.

ثالثًا: قسمي العجينة إلى جزأين وضعي القليل من الدقيق على الرخامة وافردي عليها العجين ثم في طاسة ساخنة على النار مدهونة بقليل من الزيت افردي العجين وامشي عليها بالشوكة حتى تصبح هشة ولا يتغير حجمها ثم اتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي وقلبيها على الجانب الآخر حتى تنضج.

رابعًا: ضيفي صلصلة البيتزا على العجين وعليها فلفل رومي شرائح وزيتون أسود وطماطم مقطعة شرائح وعليها سوسيس ثم ضيفي الجبنة الموتزيلا وغطي الطاسة واتركيها حتى تسيح الجبنة أو يمكن الاستغناء عن السوسيس وتصبح بيتزا موتزريلا فقط لسرعة الوقت وتصبح وجبة سريعة، الحشوة تكون مثل ما تريدين.

خامسًا: ارفعي الطاسة من على النار وقطعي البيتزا على شكل مثلثات وقدميها في طبق التقديم مع الكاتشاب والمايونيز.