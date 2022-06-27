الامارات | معزوفات راقية في المجمّع الثقافي بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن معزوفات راقية في المجمّع الثقافي بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ضمن فعاليات «برنامج أبوظبي للموسيقى» السنوي، الحفل الأول بين أربع حفلات موسيقية خاصة تحييها أوركسترا الشباب خلال العام الجاري.

وتُعد أوركسترا الشباب منصة جديدة تهدف إلى تمكين المواهب الموسيقية الشابة في العاصمة الإماراتية من إبراز مواهبهم عبر المشاركة في البرامج التعليمية، والتدريبات، والحفلات الموسيقية على مدار العام.

وتنظم أولى الحفلات في المجمّع الثقافي غداً 28 يونيو، بالتعاون مع المعهد الدولي للموسيقى، وستؤدي الأوركسترا عروضاً متنوعة للعزف المنفرد والأوركسترا من عصر الباروك / العصر الكلاسيكي يعزفها موسيقيون ومواهب واعدة من أعضاء أوركسترا الشباب، من ضمنها مقطوعات موسيقية لباخ، وموزارت، وفيفالدي.

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