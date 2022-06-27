اكتساح مصري لقائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت.. الأولى على الجمهورية بنت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غُربة كللها النجاح، فراق عن الأهل والأصدقاء في وطنهم لم يذهب سدى، إذ تصدرت أسمائهم، كشوف أوائل الثانوية العامة في دولة غير بلدهم الأم، واتجهت نحوهم عدسات وسائل الإعلام، ساعات فرح محت متاعب عام كامل من السهر والمذاكرة واستبدلت معها الخوف والقلق بالاحتفالات في منازلهم.

13 طالبا مصريا في كشف أوائل الثانوية الكويتية

لأول مرة في دولة الكويت الشقيقة، حقق 13 طالبا مصريا النسبة النهائية 100% في نتيجة الثانوية العامة في القسم العلمي بعام دراسي واحد، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لصحيفة «الجريدة» الكويتية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، متصدرين بأسمائهم قوائم وكشوف الأوائل في الثانوية الكويتية.

وتصدرت المصرية أسماء أحمد عبدالله الطالبة بمدرسة عمرة بنت رواحة الثانوية بنات بالكويت، كشف أوائل الشعبة العلمية بـ الثانوية الكويتية بمجموع بلغت نسبته 100%، وتلاها أيضا المصري إيلاري هاني سند، الطالب بمدرسة المباركية الثانوية للبنين، بمجموع 100% هو الآخر، بحسب ما جاء في كشوف الأوائل المنشور عبر صفحة «الجريدة» الكويتية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

كويتية واحدة ضمن أوائل الثانوية الكويتية العلمية

ومن بين الأسماء المذكورة في كشف أوائل الشعبة العلمية بالثانوية الكويتية، حضرت الطالبة الكويتية جود عبدالله مانع الطالبة بمدرسة أم زياد الأشجعية الثانوية للبنات بمجموع نسبته 100% لتصبح الكويتية الوحيدة ضمن كشف أسماء الأوائل الذي تصدره المصريون، وشاركهم فيه طالب أردني وآخر سوري الجنسية.

المصرية الأولى توجه الشكر لمعلمي الكويت

في لقاء مصور بثته وزارة التربية والتعليم الكويتية، عبر موقع «تويتر»، وجهت الطالبة المتفوقة أسماء أحمد عبدالله من القسم العلمي، الحاصلة على المركز الأول، بنسبة بلغت 100%، الشكر لوالديها الذين دعموها في هذا النجاح ومعلميها في الكويت، لما بذلوه من مجهود معها ومع كافة زملائها، بحسب تعبيرها.