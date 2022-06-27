أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ.. «اعمليها مقلية ومشوية وصحية للدايت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كفتة الدجاج من أفضل الأكلات التي يحبها الكبار والصغار بسبب طعمها الشهي واللذيذ وسهولة إعدادها، ومن أكثر الأكلات التي تتساءل عنها الأمهات حتى تطبخها في المنزل وتكون على علم بكافة مكوناتها المفيدة والصحية، لذلك سنعرض لكِ أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ.

أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ

يقدم لكِ مطبخ «هن» أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ وفقًا لوصفة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» والذي يعرض على قناة «CBC سفرة» بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل.

المكونات:

ـ كيلو دجاج مفروم

ـ 2 ملعقة من النعناع الطازج

ـ جزر

ـ حبهان

ـ بقسماط

ـ كرفس

ـ ملعقة صغيرة من الكمون

ـ نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ـ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ـ ملح

ـ ربع كوب من البقدونس

الطريقة: أولًا:ضعي اللحمة المفرومة في بولة كبيرة وعليها الجزر والكرفس مقطعين شرائح والنعناع والبقدونس والحبهان المطحون والكزبرة الجافة المطحونة ثم قلبيهم جيدًا وضيفي الملح والفلفل الأسود مع التقليب لتصبح عجينًا، ثم كوري الكفتة أو أصابع وفقًا لما تحبيه.

ثانيُا: ضعي الكفتة في طبق البقسماط ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك ثم ضعيها في زيت غزير على النار حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وقدميها في طبق التقديم مع بطاطس محمرة.

طريقة عمل كفتة فراخ مشوية

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الأيد» والذي يعرض على قناة «CBC سفرة»، طريقة عمل كفتة فراخ مشوية مناسبة جدًا للدايت.

المكونات:

ـ نصف كيلو فراخ فيليه مفروم

ـ بصل مبشور

ـ بقدونس

ـ بيضة

ـ نصف كيلو بقسماط

ـ بهارات دجاج

ـ زيت

ـ ملح

ـ فلفل أسمر

ـ فلفل رومي أحمر

ـ فحم للشوي

الطريقة: أولًا: ضعي البصل المبشور في الكبة وعليها الفراخ المفرومة والفلفل الرومي الأحمر والبقسماط والبيضة وملعقتين من الكمون وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والبقدونس وافرميهم سويًا جيدًا.

ثانيًا: ادهني صينية بالزيت وفي أسياخ الكفتة صبعي عليها الكفتة ورصيها في الصينية وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة حتى تنضج.

ثالثًا: ضعي الفحم على النار حتى تسخن جيدًا ثم في ورق فويل ضعي داخله الفحم وضعيها في صينية الكفتة وعليها قليل من الزيت وغطي الصينية جيدًا حتى تتداخل رائحة الفحم في كافة أنحاء الصينية والكفتة، ثم ازيلي الفويل وقدمي الكفتة في طبق مع رشة من البقدونس.