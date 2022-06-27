دعاء سحري تنصح به «الإفتاء» الأمهات للصبر على موت الأبناء

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يُخلق بعض الأطفال بعد ولادتهم بعيوب خلقية أو أمراض قد تؤدي إلى وفاتهم على الفور، ليولد ألم ضخم بسبب فقدان الابن، لذلك إذا توفي الطفل سواء كان صغير أو كبير أكثر من تعاني من ألم الشوق والحنين هي الأم، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ودائم فعل الخير لعبده، لذلك سنعرض لكِ دعاء يساعد الأم في الصبر على فراق الابن.

دعاء يساعد الأم في الصبر على فراق الابن

وورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية على الصفحة الرسمية على «اليوتيوب» من أم توفيت ابنتها بعد ولادتها بيوم واحد وكان نص السؤال هو: «توفيت ابنتي بعد ولادتها بيوم واحد فهل من دعاء يعوض الله بي ويريح قلبي؟».

وكانت إجابة أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد عبدالسميع، استشهادًا بحديث نبوي شريف وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أصاب المسلم كربًا أو همًا أو حزنًا فإن له بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى»، واستشهد بقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

نصيحة من الفتوى للأمهات

ونصح أمين الفتوى الأم أن تكرر دائمًا «إنا لله وإنا لله راجعون»، وأن تتيقن بأن الله سبحانه وتعالى أدخر هذه البنت لكِ يوم القيامة لتكون سابقة لك في الجنة وشفيعة لك عند الله يوم القيامة، وليصلك ثواب الصبر على هذا الابتلاء، مؤكدًا على أن الإنسان إذا علم ماهو مقدار الخير من هذا الابتلاء ما حزنت وما كربت من ذلك.

ودعا الدكتور محمد عبدالسميع للوالدين: «نسأل الله أن يعوض عليك وأن يخلف عليك فيها خيرًا، وأن ينزل على قلبك السكينة والطمأنينة وأن يرزقك الصبر والسلوان وأن يخلفك في أخوتها خيرًا إن شاء الله».