طريقة عمل عيش البطاطا الحلوة.. «وصفة سهلة وسريعة بمقادير من مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع تصدر عيش البطاطا تريند مواقع البحث بسبب مبادرة وزارة التموين باستبدال العيش العادي بعيش البطاطا لتقليل استهلاك القمح، بدأت الأمهات تتساءل عن طريقة عمل عيش البطاطا بأنواعه المختلفة حتى يحصل الأبناء على فوائدها المجمعة، لذا نعرض لكِ طريقة عمل عيش البطاطا الحلوة.

طريقة عمل عيش البطاطا الحلوة

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل عيش البطاطا الحلوة وفقًا لوصفة الشيف هالة فهمي، بمقادير سهلة وبسيطة.

المقادير:

ـ 3 من البطاطا الكبيرة المسلوقة

ـ 3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية

ـ ربع كوب دقيق إلى الخميرة

ـ 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ـ نصف كوب من السمن

ـ 2 كوب ونصف من الدقيق

ـ 2 بيض

ـ حبة بركة

ـ ماء

ـ رشة ملح

الطريقة: أولًا اختبار الخميرة: في بولة كبيرة ضعي رُبع كوب من الدقيق وضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من الخميرة وقلبيهم جيدًا ثم ضيفي الماء الدافئ بالتدريج وقلبيهم باستمرار واتركيها لمدة 10 دقاق حتى تخمر.

ثانيًا: في حلة على النار ضعي البطاطا النية المقطعة مكعبات على النار وعليها قليل من الماء، يجب ألا تغطي الماء البطاطا، وغطي الحلة واتركيها على النار حتى تشرب الماء وتنضج البطاطا.

ثالثًا: ضعي مكعبات البطاطا الناضجة في الخلاط واخلطيها حتى تصبح ناعمة تمامًا، ثم في العجان ضعي البطاطا وعليها الخميرة ثم ضيفي البيضة والعسل والدقيق وعليه رشة الملح ثم أعجينيهم جيدًا حتى تصبح متماسكة.

رابعًا: ضعي القليل من الدقيق على الرخامة وقليل من الدقيق على يدك حتى تفردي العجينة، قطعي العجينة على شكل كرات وضعيها في صينية وغطيها بفوطة واتركيها لمدة ساعة حتى تخمر.

خامسًا: حضري بيضة كاملة وادهني كرات العجين بها في الصينية حتى تأخذ اللون الذهبي وعليها القليل من حبة البركة ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 واتركيها حتى تنفش العجين وتأخذ اللون الذهبي ثم ارفعيها من الفرن وقدميها في طبق التقديم.

طريقة عمل كيكة البطاطا

كما عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الأيد»، الذي يعرض على قناة «CBC سفرة»، طريقة عمل كيكة البطاطا.

المقادير

ـ كوب من السكر البودر

ـ كوب دقيق

ـ نصف كوب زيت نباتي

ـ 2 بيضة

ـ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ـ ربع ملعقة صغيرة من الملح

ـ نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ـ كوب من اللبن

ـ كوب من البطاطا المسلوقة

ـ فانيليا

ـ نصف كوب من فول السوداني المجروش

الطريقة: أولًا: في بولة كبيرة ضعي البطاطا المسلوقة عليها الزيت و السكر البودر والبيض والفانيليا وقلبيهم جيدًا حتى يصبح خليط، ثم ضيفي الدقيق وعليه البيكنج بودر والسوداني والقرفة واللبن وقلبيهم جيدًا حتى يصبح خليط متماسك.

ثانيًا: في صينية مدهونة بالزيت ضعي الخليط في الفرن على درجة حرارة 180 واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج، ثم ارفعيها من على النار وقطعيها مربعات وقدميها في طبق التقديم.