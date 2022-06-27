حكاية لوحة لفتاة بالحجاب في شوارع نيويورك.. وراها طالبة عربية دعمها الكونجرس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ملابس فضفاضة واسعة وحجاب تقليدي، هكذا اعتادت الظهور الشابة اليمنية سالي المكلاني، التي تدرس في مدرسة «رينيسانس» الثانوية للفنون بمدينة نيويورك، التي حظت بلقب أول طالبة عربية مسلمة تفوز في مسابقة الكونجرس الفنية لعام 2022، وتم تعليق لوحتها بمبنى الحكومة المركزية في واشنطن، بلوحة فنية أصبحت محط أنظار الجميع، بأنامل الفتاة دعما للحجاب.

«حجابي يجعلني قوية»، لوحة تنتشر وسط شوارع مدينة نيويورك، لفتاة ترتدي ملابس فضفاضة، باللون الأصفر الداكن، مدون عليها تلك العبارة باللغة العربية، من تصميم الطالبة اليمنية سالي المكلاني، التي تنحدر أصولها لقرية لودية في محافظة الضالع جنوب اليمن، وتداولتها وسائل الإعلام الأمريكية والمحلية، بعدما اجتازت المركز الأول من بين جميع المتسابقين.

حجابي يجعلني قوية

رسالة الطالبة اليمنية ولوحتها، أثارت تفاعل كبير من النواب داخل أمريكا، والتي جعلت الكونجرس يحتفي بها، خاصة رسالتها عن الحجاب، إذ تحدثت نائية أمريكية عن اللوحة، بأن الرسمة هي أداة تعبير تواجه موجة الكراهية والصور المعادية التي يتخذها البعض ضد الإسلام والحجاب، خاصةً بعد إثارتها الجدل في الشارع الأمريكي.

تعليق النائبة الأمريكية

وعلقت عضو الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، عقب إعلان فوز سالي على حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «تصوير الفنانة لشابة مسلمة متألقة يتعارض بقوة مع الصور النمطية المعادية للإسلام والحجاب، فضلاً عن لون حجابها الأصفر والخلفية الداكنة، اللذين يبهران الناظر للوحة، الفن الجميل المقترن بالرسالة القوية يمثل منطقتي بالتأكيد».

الحجاب مصدر إلهام وقوة

الطالبة اليمنية تحدثت عن الأسباب التي جعلتها ترسم تلك اللوحة بأناملها الصغيرة، والتي اختارت لها عنوان «حجابي يجعلني قوية»، بأنها تحاول من خلالها توصيل رسالة للفتيات المحجبات تعلي من قيمته وأن تشعر كل فتاة بالثقة أثناء ارتدائها الحجاب: «يمثل لي مصدر إلهام وقوة وحماية في المجتمع»، وفق تصريحاتها لموقع «العربية».