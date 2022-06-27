مصرية تحصد المركز الثالث في المسابقة الدولية لأفضل محتوى علمي رقمي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة دينا الكردي، مدرس بقسم اللغة الفرنسية بجامعة الإسكندرية، تفاصيل حصولها على المركز الثالث في المسابقة الدولية لأفضل محتوى علمي رقمي، موضحةً أن اليونيسكو نظمت المسابقة بالتعاون مع المعهد الدولي للتعليم الإلكتروني في الصين ومركز الابتكارات التربوية في التعليم العالي بالصين.

المسابقة تستهدف أساتذة الجامعة لتصميم محتويات علمية رقمية

وأضافت مدرس بقسم اللغة الفرنسية بجامعة الإسكندرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «المسابقة تستهدف أساتذة الجامعة وتدعوهم إلى تصميم محتويات علمية رقمية هدفها استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وألا يكون التعليم بالطريقة التقليدية، إذ تتجه معظم الدول إلى التعليم الإلكتروني في أعقاب أزمة كورونا».

المسابقة تتضمن عرض سيناريوهات تربية

وتابعت مدرس بقسم اللغة الفرنسية بجامعة الإسكندرية: «هذه المسابقة تستهدف عرض سيناريوهات تربية يمكن لأساتذة الجامعة تبادلها على نطاق أوسع للاستفادة من خبرات كل شخص في تخصصه، وصممت فيديو خاص بتدريس اللغة الفرنسية للأغراض المتخصصة، تخصص إدارة أعمال، واستخدمت كيفية تدريس المنهج أون لاين وأدخلت بعض الاستراتيجيات التعليمية الحديثة واستخدام أدوات تفاعلية جيل ثاني للإنترنتواستراتيجية الفصل المعكوس، وفاز تصميمي بالمركز الثالث من إجمالي 207 مدرس جامعي مشاركين من 45 دولة».