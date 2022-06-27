حضن ودموع.. لاعب الاسكواش مصطفى عسل يحتفل بالتتويج مع والدته (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

اقتحمت والدة لاعب النادي الأهلي للاسكواش مصطفى عسل الملعب، عقب إعلان فوز نجلها بالتتويج في نهائيات الجولة العالمية بالمباراة النهائية على بول كول، المصنف الثاني عالميا، الذي أنهى المباراة في الشوط الثالث بنتيجة 11-7، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، لتعانقه عناقا شديدا، واحتفلت معه أمام ملايين من الجماهير داخل الملعب وخارجه، لتلتقط عناقهما عدسات الكاميرات.

فرحة بالفوز واحتفال مصطفى عسل

احتفل مصطفى عسل، بالفوز في المباراة، بسجدة شكر ودعاء للمولى عز وجل، ووثقت عدسات الكاميرات التي كانت تحيطه من جميع الجهات لحظات احتفاله مع والدته، التي بادرت بالدخول للملعب واحتضان نجلها تعبيرا عن فخرها وسعادتها بما حققه من إنجازات ورفع اسمه عاليا.

رسالة حُب من مصطفى عسل لوالدته

وكان شارك لاعب الاسكواش، مصطفى عسل، لحظات الاحتفال مع والدته، عبر حسابه على موقع «تويتر»، من خلال مقطع فيديو قصير من الاحتفالية لهما، تداولته وسائل الإعلام والصفحات الإلكترونية، وأرفق تعليقا على مقطع الفيديو، توجه فيه بالشكر والعرفان لها: «أنا لا شيء بدون والدتي، هي سبب كل ما أنا عليه وكل ما سأكونه، شكرا يا أمي».

تهاني ومباركات

العديد من التعليقات والتهاني والمباركات، تلقاها النجم المصري، مصطفى عسل، بعد التتويج بالفوز، عبر حسابه على موقع «تويتر»، من داخل المجتمع الرياضي وخارجه، فكان من بين تلك التعليقات: «مبروك يا بطل، شرفتنا، ربنا يباركلك في والدتك ويفرحها بيك، تستاهل الخير، اللي مشرفنا، ابن الأهلي اللي حبينا الاسكواش عشانه، ابن النادي فعلا، ربنا يزيدك نجاح وتفوق، عقبال كل بطولة يا كابتن وتشرفنا ديما، ربنا يوفقك يا عسل، نسخة من مؤمن زكريا حتى في الاحتفالات».