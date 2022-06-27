عيش البطاطا الأنسب للدايت ومفاجأة في عدد السعرات الحرارية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلنت وزارة التموين في الأيام الماضية عن مبادرة تقليل استهلاك القمح في البلاد من خلال إنتاج عيش مكون من البطاطا بدلا من القمح، والهدف الرئيسي من هذا التقليل، وفقًا لما ذكره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هو توفير مليون طن من القمح سنويًا، ولكن مع نظام الدايت التي تتبعه كثير من السيدات، ما الكمية المناسبة من عيش البطاطا الجديد للدايت؟.

عيش البطاطا للدايت

تختلف أنظمة الدايت التي تستخدمها السيدات، وغالبية الأنظمة التي يمسح بها تناول الخبز تكون محددة للكمية، ولكن مع استبدال عيش القمح بعيش البطاطا، يكون السؤال المطروح عن مدى إتاحة كمية مناسبة من عيش البطاطا في نظام الدايت للمساعدة على التخسيس.

وتحدثت الدكتورة، مروة شعير، دكتورة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات لـ«هن»، عن النظام الغذائي الأمثل مع دخول عيش البطاطا بأن: «خبز البطاطا لا يختلف عن خبز القمح في أنظمة الدايت بتعامل معاه زي العيش العادي بالظبط، ولكن قيمته الغذائية بتكون أعلى بكتير من العادي عشان كل الفيتامينات اللي موجودة في البطاطا بتتضاف في العيش فيعتبر مدعم بالمعادن والفيتامينات أكثر».

وتابعت حديثها عن الكمية المناسبة لعيش البطاطا بأنها: «هناخد نفس كمية العيش العادي بالظبط في نظام الدايت عشان السعرات الحرارية ليهم بتبقى متقاربة بشكل كبير».

وأشارت إلى أن أفضل نظام دايت: «أفضل الأنظمة الغذائية اللي بيساعد على التخسيس ويقلل من فرصة أن الشخص يتخن تاني ومفيد للصحة أيضًا هو نظام السعرات الحرارية، ولكن أي نظام هيسمح بتناول العيش العادي، هيسمح بتناول عيش البطاطا».

ما عيش البطاطا ؟

عيش البطاطا هو نوع من العيش يأخذ فيه دقيق البطاطا جزءًا من دقيق القمح العادي، إذ استطاع صيدلي ومزارع فرنسي الحصول على الوصفة الأولى لـ طريقة عمل عيش البطاطا في الفرن الـ18، والذي يُعد بديل صحي للعيش المكون من دقيق القمح.

فوائد عيش البطاطا

عرضت الدكتورة، مروة شعير، فوائد عيش البطاطا البديل لعيش القمح وذكرت أنه يحتوي على العديد من الفوائد للجسم ومنها:

ـ غني بالفيتامينات.

ـ مفيد لمرضى عسر هضم.

ـ مفيد لمرضى القولون بأنواعه.

ـ يحتوي خبز البطاطا على ألياف عالية جدًا المفيدة للجسم.

ـ تفيد مرضى السكر بشكل كبير.

ـ يحتوي على نسبة من «البيتاكاروتين» وهي هامة جدًا لصحة الجلد وتقوية المناعة والذي يتحول إلى فيتامين «أ» الهام لتقوية المناعة.