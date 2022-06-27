تعرف على آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي.. «الإفتاء» تحدد

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كثير من الأسئلة تدور حاليا في أذهان المسلمين مع موعد اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، ومن بين تلك الأسئلة هي آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي، وما الأحكام والشروط الواجب اتباعها وفق القرآن والسنه والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان لجأ أحد الرجال لدار الإفتاء المصرية باعتبارها مرجعا للمسلمين، لمعرفة الضرورات والمحظورات في الإسلام، وكل ما يخص الشرع والدين في مختلف شؤون الحياة، خاصة السنن المتبعة أثناء عيد الأضحى المبارك، من قص الشعر والأظافر للمضحي وآخر موعد لهم وطرق الذبح الصحيحة والأضحية.

آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي

وردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سؤال وردها إليها من أحد الرجال يسأل عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي، وجاء الرد وفق للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره».

كما استشهدت دار الإفتاء المصرية، بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

الإفتاء تحدد آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي

وأشارت دار الإفتاء المصرية، خلال الرد على السؤال، إلى أن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ».

وعن صحيح مسلم، تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن موعد قص الشعر والأظافر للمضحي: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم»، وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا».

وتابعت أنه استنادا لقول النبي، فإن آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يُضحي»، والذي يتزامن يوم الأربعاء 29 يونيو، وحتى يوم ذبح الأضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.