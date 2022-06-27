الامارات | هاني شاكر:العمل العام جعلني عرضة للتطاول والاهانة !

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر:العمل العام جعلني عرضة للتطاول والاهانة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر سبب وصف استلامه لمنصب نقيب المهن الموسيقية بأنه أكبر خطأ.

وكان هاني شاكر قد تعرّض لموجة من الانتقادات بعدما صرّح خلال مقابلة مع الاعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر الجديدة"، أن الخطأ الذي يستحق الندم عليه هو قبوله ان يترأس نقابة المهن الموسيقية في بلاده وأنه لا يعرف ان كان هذا المنصب نعمة ام نقمة في حياته.

وعاد هاني شاكر من جديد وأوضح ان قصده من هذا التعبير، هو أن عمله جعله "لقمة سائغة" لوسائل الإعلام، ومواقع التواصل، حيث عرّضه للتطاول والإهانة، ومحاولة النيل من تاريخه الفنّي.

كما شارك هاني شاكر المقطع الذي قال فيه هذه الجملة كاملاً، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وأرفق بالفيديو بتعليق قال فيه: "توضيحا لما اثير في الفترة الاخيرة عن انني قلت ان جلوسي علي كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها فأحب ان اوضح، اولاً ان المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت اقصد به العمل العام وهذا ما قلته واوضحته في البرنامج فالعمل العام جعلني لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والاهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل ابداً ان اتعرض له طوال حياتي ولكن هذا لا يمنع ابدا انني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني اياها الجمعية العمومية وبكوني نقيبا لموسيقيي مصر خلفا لسيدة الغناء العربي ام كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار احمد فؤاد حسن، وغيرهم هذه الفئه التي اتشرف بخدمتها والانتماء لها".

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