نجوى كرم تعيد موضة 3 فساتين ظهرت بهم في التسعينات.. طلعي لبس والدتك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أطلت الفنانة نجوى كرم على جمهورها بإطلالة مميزة كعادتها ولكنها كسرت القاعدة التي تحرص معظم الفنانات على الظهور بها عند اختيارهن الفساتين اللاتي يظهرن بها أمام جمهورهن، حيث نشرت نجوى كرم صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويت وهي مرتدية 3 فساتين لها في التسعينات لتعيد موضة الظهور بهن من جديد.

نجوى كرم تعيد موضة التسعينات

وظهرت الفنانة نجوى كرم وهي مرتدية فستانًا طويلا من اللون الأسود، والتقطت الصورة من أعلاها وهي تنزل من على الدرج، ومع التدقيق في الصور، كشفت أنه هو نفس الفستان التي ارتدته سابقًا في عام 1992، خلال أدائها كليب شمس الأغنية.

ولم تكتف المطربة نجوى كرم بإطلالة ذلك الفستان فقط، إذ فاجأت جمهورها ومتابعيها بفستانين آخرين سبق وأن ارتدهم خلال مناسبات مختلفة في فترة التسعينات، ومنهما اثنان من تصميم إيلي صعب.

وارتدت الفنانة نجوى كرم فستانًا من اللون السماوي الصريح المائل إلى الأزرق، ويحتوي على العديد من التطريزات التي تميزت بها موضة التسعينات، ولم تضع على الفستان أي إضافات مثلما ظهرت به سابقًا في فترة التسعينات.

كما ظهرت في كليب الأغنية الجديد بفستان من اللون الأسود والأبيض، مع التطريزات الذهبية، كما حرصت على ارتداء قرطاز طويل من نفس تطريز الفستان.

تفاعل الجمهور مع موضة التسعينات

ولاقت صورة نجوى كرم الآلاف من التعليقات والإعجابات من المتابعين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دون لها الجمهور العديد من التعليقات التي عبّرت عن انجاذبهم لإطلالتها وكان من أبرز التعليقات: «قمر في كل الأوقات ومهما لبست»، وقالت أخرى: «شجعتيني اطلع فساتين ماما».