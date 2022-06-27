طبيب نفسي يكشف أغرب طريقة لتنويم الأطفال وتهدئتهم.. جربت فيديو الخرفشة؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني العديد من الأمهات من بكاء أطفالهن خاصة الرضع أو العصبية المفرطة التي يكون لها العديد من الأسباب منها العوامل الوراثية، ولا يعرفن كيف يتعاملن مع هذا، فيلجأن إلى الحلول التقليدية مثل الرضاعة أو تخليد الطفل إلى النوم، لذلك سنقدم لكِ طريقة سحرية ستساعدك على تهدئة طفلك عند البكاء.

طريقة سحرية ستساعدك على تهدئة طفلك عند البكاء

انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع «السوشيال ميديا» خاصة موقع تبادل الفيديوهات «تيك توك»، فيديوهات تحتوي على صوت خرفشة الأظافر على الأكياس أو الأشياء، تحتوي هذه الفيديوهات أيضًا على صوت فتح الأكياس أو تلامس الأكياس أو الأشياء، هذه الفيديوهات بسيطة المحتوى حازت على ملايين المشاهدات وانتشرت بسرعة البرق على مواقع السوشيال ميديا، ولذلك السؤال المُثار: ماهو سر تحقيق فيديوهات الخرفشة على ملايين المشاهدات؟

عرض الدكتور، خالد كمال، الدكتور النفسي والتربوي في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن مشاهدة الطفل لفيديوهات تحتوي على صوت خرفشة ستساعده على الراحة النفسية وهدوء الأعصاب، لأنها تساعد على راحة الأطفال، مؤكدًا على أن اعتماد الفيديو على صوت الخرفشة هو الذي أدى إلى انتشار مثل هذه النوعية من الفيديوهات وتحقيقها ملايين المشاهدات.

وأضاف أن الفيديو يعتمد على النتيجة النهائية وإثارة الفضول في نفس الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص، حيث سيريد معرفة ما هي الصورة النهائية لهذا الصوت، حيث إن سبب جاذبية الأفراد لهذه الفيديوهات هو تتابع الأحداث مع صوت الخرفشة.

وتابع أن سر نجاح فيديوهات الخرفشة بشكل عام أن هذه الفيديوهات تعد من أحد الوسائل المُستخدمة في تنويم الأطفال أو تهدئتهم في حالات الغضب أو العصبية أو عند البكاء، مؤكدًا على أن نسبة مشاهدة هذه الفيديوهات تكون من الأطفال في أعمار مختلفة أكثر من الكبار.

@manmangoiqua ASMR TOTE BAG RELAX VIDEO by Mẫn Mẫn #asmr #packaging #manmangoiqua #giftbox #gift nhạc nền - Tâm sự cùng Mẫn

@manmangoiqua xinh qué, Hộp túi vải cho bạn nữ ở Gia Lai Tặng nhỏ bạn thân #bestfriend #asmr nhạc nền - Tâm sự cùng Mẫn

أسباب بكاء الأطفال بدون سبب

عرض موقع «مايو كلينك» الأمريكي الطبي، أسباب بكاء الأطفال بدون سبب والرضع أيضًا ومنها:

ـ الشعور بالوحدة خاصة إذا كانت الأم دائمًا مشغولة في المنزل أو في عملها وتترك الطفل دائمًا في المنزل بمفرده، هذا ما سوف يشعره بالوحدة واللجوء إلى البكاء.

ـ الإحساس بالتعب أو الشعور بالإجهاد، فالطفل ليست لديه القدرة الكبيرة لتحمل الإجهاد مثل الكبار، لذلك يلجأ إلى البكاء.

ـ قد يكون سبب البكاء هو لفت الانتباه فقط والإحساس بالاهتمام من قبل الموجودين من حوله.

ـ الشعور بالجوع أو العطش في حالة الرضيع، فالطفل الرضيع لا يستطيع التعبير عن إحساسه إلا عن طريق البكاء.