موضة مايوهات صيف 2022.. بكيني قطعة واحدة بفيونكة أكثر انتشارا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يذهب الأفراد إلى الأماكن الساحلية لقضاء العطلة بها، مثل الساحل الشمالي وشرم الشيخ، والذهاب إلى المصيف يحتاج إلى مايوهات جديدة تواكب موضة العصر، وسنعرض لكِ موضة مايوهات صيف 2022.

موضة مايوهات صيف 2022

أوضحت خبيرة الموضة الألمانية، ريتشي كاركوفسكي، أن موضة مايوهات صيف 2022 هي المايوه القطعة الواحدة بمختلف ألوانه الصيفية الجذابة في هذا الموسم، فقد يكون المايو بفيونكة من الخلف مثيرة أو قصة ديكولتيه عميقة وصولًا إلى السرة.

وهناك العديد من الأشكال للمايوهات ومنها:

ـ البكيني القطعة واحدة؛ سيظل البكيني قطعة واحدة هو المتربع على عرش موضة مايوهات كل العصور باختلاف الرسومات وألوانه، إذ يعطي مظهرا جذابا للفتاة، والألوان المفضلة له في هذا الصيف هو البينك والبرتقالي والبيج، كما يفضل وجود لونين مدمجين مثل البرتقالي والأبيض.

ـ مايوه البكيني القطعتين؛ يحتوي أشكالا عدة ومختلفة، فقد يكون به فيونكة من الأمام أو من الخلف.

ـ البكيني القطعة واحدة يتميز هذا العالم بحمالة الرقبة، إذ تعطي جاذبية كبيرة للفتاة.

أشكال مختلفة للكاش مايوه موضة صيف 2022

يجب علينا بعد معرفة موضة مايوهات صيف 2022، أن نعلم الأشكال المختلفة للكاش مايوه، وهو التي ترتديه الفتيات للجلوس به على البحر على المايوه، يعطي شكل جذاب للفتاة ومن هذه الأشكال وفقًا لما ذكرتها «مدونة الموضة»:

ـ كاش مايوه كروشيه؛ هذا النوع يغطي البطن والأرداف، ما يجعل الفتاة تجلس براحة كبيرة على البحر ومناسب جدًا للذهاب به إلى المطعم أو السير على البحر.

ـ كاش حرير قصير؛ يتميز هذا النوع أن مقاساته كبيرة وبالتالي تستطيع كل الفتيات ارتدائهن، وأوضحت «مدونة الموضة» أنه يمكن للفتاة بدل من شراءه أن تفصله عند الخياط.

ـ كاش مفتوح الظهر هو موضة العصر لإعطاء الجاذبية للفتاة وله العديد من الألوان الجميلة.

ـ الكاش القميص يسهل إراتداءه وإغلاقه بالزارير أو الحزام الذي قد يكون به.

ـ كاش مايوه شيفون يمكن ارتداؤه للمحجابات وغير المحجبات، حيث إنه يتميز بالألوان الفاتحة والمتداخلة.

موضة مايوهات البوركيني لصيف 2022

البنات المحجبات عند سفرهن إلى المصيف يريدن ارتداء البوركيني، لكنهن يريدن مواكبة العصر والألوان الصيفية، لذلك سنعرض لكم موضة مايوهات البوركيني لصيف 2022 ومنها:

ـ الجامب سوت السادة؛ يتميز البوركيني بالجامب سوت السادة، وهي الأكثر شهرة بين كل الموديلات والتي تغطي كل أجزاء الجسم، ويرتدى عليه كاش مايوه ألوان.

ـ جامب سوت سوداء وعليه كاش مايوه بنطلون ملون، يعطي جاذبية وشكلا جديدا ومختلفا.