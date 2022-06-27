الامارات | ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية تزن ربع طن

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية تزن ربع طن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الشرطة في مدينة ريغسنبورغ في إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية تزن 250 كيلوغراماً في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عملية إبطال مفعول القنبلة شارك بها 150 فرداً من الشرطة وقوات الإطفاء والإنقاذ وسلطات المدينة.

واضطر نحو 1200 شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نصف كيلومتر حول مكان وجود القنبلة، إلى إخلاء مساكنهم لبضع ساعات. وأثر إغلاق الدائرة المحيطة لمكان القنبلة في حركة السفن في نهر الدانوب وحركة الطيران والسيارات. وأضاف المتحدث أنه ألغيت كل الإغلاقات مرة أخرى، مشيراً إلى أن القنبلة ستنقل على متن سيارة إلى ميونخ، وهناك سيتم التخلص منها بطريقة احترافية.

وعثر على القنبلة أول من أمس أثناء أعمال حفر تمهيداً لبناء في أرض خاصة، وكانت تقديرات خبراء فريق التخلص من المتفجرات أشارت إلى أنه لا يمكن نقل القنبلة قبل إبطال مفعولها.

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