الامارات | فئة جديدة في «جائزة الشارقة» تحتفي برواد العمل البيئي العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن فئة جديدة في «جائزة الشارقة» تحتفي برواد العمل البيئي العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي رواد العمل البيئي في الوطن العربي، إلى التقدم بطلبات الترشح لفئتها الجديدة «أفضل السياسات والممارسات البيئية»، التي أطلقتها ضمن دورتها التاسعة، لمشاركة تجاربهم الناجحة والابتكارية، مشيرة إلى أن استقبال ملفات الترشح للفئة الجديدة، يستمر حتى 14 يوليو المقبل، عن طريق موقع المركز الدولي للاتصال الحكومي.

وتُمنح الجائزة للبرامج والمبادرات التي تنتهجها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والمعتمدة على مناهج ووسائل الاتصال الحكومي في مواجهة التغير المناخي وآثاره، بحيث تتبنى أفضل الممارسات المؤثرة في تعزيز وعي الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، وتؤسس شراكات الحماية البيئية التي من شأنها تحسين جودة حياة الشعوب والأجيال المقبلة.

وتركز الجائزة في تقييمها الملفات المرشحة على أهمية تبني الحملات والبرامج المرشحة للسياسات التي تحول دون تعرض البلدان للأضرار البيئية الخطرة، والاعتماد على مفهوم حماية البيئة ضمن تشريعاتها.

من جهته، أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي، أن «الممارسات البيئية السليمة تضمن مستقبل الشعوب والبلدان التي تسخر كل إمكاناتها لتحقيق الحماية التي تضمن للإنسان تفاعلاً إيجابياً مع مكونات البيئة من حوله، وهذا يحتم عليها ضرورة وضع الأطر والسياسات الفاعلة تجاه هذا القطاع الحيوي، المرتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان، الذي يعد أساساً تبنى عليه سائر عمليات التطوير التي تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تحسين جودة الحياة من خلالها».

وأضاف: «يسعدنا أن نكرِّم تلك الجهود من كل أنحاء وطننا العربي، التي وضعت التحديات البيئية على قائمة توجهاتها وسياساتها، وشكلت من خلال ممارساتها الصديقة للبيئة حدود الثورة الصناعية والتقنية، والتي ينبغي أن يتم استثمارها في تحقيق رفاهية الإنسان، ومن هذا المنطلق تعمل الشارقة من خلال هذه الفئة، على إبراز أفضل الممارسات التي تعمل على تحقيق التوازن بين التطورات المطلوبة لمراحل التنمية المتسارعة، دون الإخلال بالموارد الطبيعية التي تقوم عليها حياتنا وحياة الأجيال المقبلة».

شروط

تستقبل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني www.igcc.ae بشرط أن يشتمل الملف على فيديو تعريفي بالمبادرة، لا تتجاوز مدته الخمس دقائق، بالإضافة إلى ملف يوضح الفكرة العامة للمبادرة، ويتضمن اسم المؤسسة وشعارها، وعنوان التقرير وتاريخ التقديم، إضافة إلى صفحة المحتويات، وملخص المبادرة، مع شرح حول الاستراتيجيات والنتائج والأهداف وخطط العمل، وفق المحاور الرئيسة التي تم تحديدها لكل فئة، بما لا يزيد على 1000 كلمة، باللغة العربية لفئات الإمارات والوطن العربي.

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