الامارات | مهرجان روسكيلده الموسيقي يعود بعد عامين من الإلغاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان روسكيلده الموسيقي يعود بعد عامين من الإلغاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد عامين من الإلغاء الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بدأت الاستعدادات لعودة مهرجان الموسيقى الرئيس في روسكيلده بالدنمارك والذي انطلقت فعالياته من جديد أمس.

وكتب المنظمون على صفحتهم على «فيس بوك» أول من أمس: «مرحباً بكم مرة أخرى. يسعدنا أن نستقبلكم بعد غياب سنوات».

ويعد مهرجان روسكيلده أكبر مهرجان موسيقي في الدول الاسكندنافية. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 130 ألف ضيف العام الجاري.

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