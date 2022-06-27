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الامارات | مهرجان روسكيلده الموسيقي يعود بعد عامين من الإلغاء

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كوبنهاغن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد عامين من الإلغاء الذي تسبب فيه فيروس ، بدأت الاستعدادات لعودة مهرجان الموسيقى الرئيس في روسكيلده بالدنمارك والذي انطلقت فعالياته من جديد أمس.

وكتب المنظمون على صفحتهم على «فيس بوك» أول من أمس: «مرحباً بكم مرة أخرى. يسعدنا أن نستقبلكم بعد غياب سنوات».

ويعد مهرجان روسكيلده أكبر مهرجان موسيقي في الدول الاسكندنافية. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 130 ألف ضيف العام الجاري.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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