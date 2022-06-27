الامارات | «الأرشيف» يواصل جهود التوعية بحفظ الوثائق

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرشيف» يواصل جهود التوعية بحفظ الوثائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية، بعنوان «إعداد خطة حفظ الوثائق في الجهات الحكومية»، وورشة تدريبية أخرى بعنوان «جرد الوثائق في الجهات الحكومية»، في إطار مواصلة خدماته التثقيفية المتخصصة التي يقدمها، والمتابعة لمشروعات تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية وتطويرها في الدولة.

واستهدفت دورة «إعداد خطة حفظ الوثائق في الجهات الحكومية» تعريف الجهات الحكومية بماهية خطة حفظ الملفات والهدف منها وكيفية إعدادها.

وشهدت الدورة التي حاضر فيها خبير الأرشفة أحمد موجب، وشارك فيها عدد كبير من المهنيين والمهتمين، عرض خطة حفظ الوثائق المشتركة التي أعدها الأرشيف والمكتبة الوطنية لتحديد مُدد استبقاء الوثائق المتعلقة بوظائف: الموارد البشرية، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والمعلومات المؤسسية، والتطوير الإداري، والعلاقات العامة والاتصال الحكومي، والخدمات المساندة. كما قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة عمل متعلقة بموضوع «جرد الوثائق في الجهات الحكومية»، استهدفت صقل خبرات الأرشيفيين، وتأهيلهم لتنظيم أرشيفات الجهات الحكومية وفق التشريعات المعتمدة بالدولة، والمعايير الدولية.

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