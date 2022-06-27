الامارات | اكتشاف نادر في كندا.. بقايا محنطة لصغير ماموث

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نادر في كندا.. بقايا محنطة لصغير ماموث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع عمال في حقول للذهب في كلوندايك في أقصى شمال كندا على اكتشاف نادر، إذ عثروا على بقايا محنطة لرضيع ماموث صوفي كامل تقريباً.

وقال عالم الأحافير غرانت زازولا إن هذا الحيوان «رائع وهو أحد أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة المكتشفة في العالم إثارة للدهشة»، مبدياً حماسته لمعرفة المزيد قريباً عن صغير الماموث، وهو على الأرجح أنثى سميت «نون تشو غا» أي «صغير حيوان ضخم» بلغة السكان الأصليين، مع بشرة ووبر في وضع سليم. وعُثر على البقايا عن طريق حفر التربة الصقيعية جنوب مدينة داوسون في إقليم يوكون، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية. ويُرجَح أن الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت تجوب المنطقة حيوانات الماموث الصوفي والخيول البرية وأسود الكهوف.

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