مع اقتراب العيد.. روتين سريع لإصلاح ما أفسده الصيف: «نظفي بشرتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني معظم الفتيات من إصابة بشرتهن بالجفاف الشديد خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يفقد أجسامهن قدر كبير من السوائل ولا يستطع معظمهن تعويضها بالشكل الصحيح، ما أدى إلى تدهور صحة بشرتهن إلى حد كبير.

روتين الحصول على بشرة نضرة

ونظرًا لاقتراب عيد الأضحى المبارك، تحرص الكثير من الفتيات على عمل الطقوس المعتادة خلال هذه الفترة من الاهتمام ببشرتهن وتغيير مظهرهن، لذا يقدم «هن» روتين يساعدك في الحصول على بشرة نضرة قبل قدوم العيد، وذلك وفقًا لموقع «Good House Keeping».

نظفي بشرتك

يعد تنظيف البشرة من أولى الخطوات للحصول على بشرة نضرة، ويمكنك عمل ذلك من خلال إزالة بقايا الجلد الميت والرواسب التي تتكون على البشرة من التعرض للعوامل الخارجية، لذا احرصي على استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك، بالإضافة إلى ضرورة استخدام فرشاة لضمان الحصول على النتيجة المرغوبة.

الترطيب

تعاني الكثير من الفتيات من جفاف بشرتهن، ويغفلن عن ترطيبها بشكل مستمر، وهو ما يضاعف الضرر على البشرة، لذا احرصي على استخدام كريمات الترطيب المناسبة لنوع بشرتك، والحرص على أن لا يدخل في صناعتها مواد كيميائية حتى لا تسبب أضرارًا قاسية على البشرة.

واقي الشمس

كريم واقي الشمس من أهم المستحضرات التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء خلال فصل الصيف أو الشتاء، إذ يساعد في حماية البشرة من وصول الأشعة الضارة، كما أنه يحد من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

ماسك الزبادي والعسل

يساعد ماسك الزبادي والعسل على ترطيب البشرة وتعزيز صحتها، ويمكنك تجهيزه من خلال اتباع الخطوات التالية:

- احضري ملعقة من الزبادي ثم اخلطيها على أخرى من العسل مع الحرص على مزج المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

- ضعي المكونات على بشرتك لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

- اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.