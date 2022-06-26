«الستات مايعرفوش يكدبوا» ينصح السيدات: «بلاش تبقي زوجة مادية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قدمت الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، عدة نصائح للزوجات فيما يتعلق بالتعامل مع الزوج في الأمور المادية، في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc.

واستعرضت منى عبدالغني، منشورا جاء فيه أن بعض الزوجات يفرطن في مطالبهن المادية من الزوج، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر مؤلم ومؤذٍ جدا: «الزوج لا يختزل في المطالب المادية فقط، أن يشعر الزوج بأن زوجته حصرته في هذه الجزئية فقط أمر مهم للغاية».

أمر مؤلم

وردت إيمان عز الدين، قائلة: «هذا أمر مؤلم طبعا، عندما يتعرض الزوج لأزمة مالية أو مشكلة في عمله، فإنه يجد حالة التخلي عنه في عيني زوجته، وتتخلف عن مساعدته عبر خلق أعذار واهية، وللأسف بعض الزوجات انتهازيات ويحاولن تحقيق أحلامهن من الزواج، فالأمر بالنسبة إليها ليس مودة ورحمة ولكن استنزاف للزوج أو يمكننا القول استهبال».

وواصلت: «النوعية دي بتشتري وخلاص عشان تقتني، بنات الناس مبيعملوش كده، لازم البنت تبقى عينها مليانة وجاية من بيت شبع مش جوع، بيتبص لك غلط لما تتصرفي كده، الراجل ممكن يكون فاهمك كويس أوي ومش هيواجهك إنه فاهم، بس هيشيل منك ووقت اللزوم لو حصلك مشكلة أو وقعتي ممكن ميشلكيش».

كيف يتعامل الرجل؟

وأشارت منى عبدالغني إلى وجود طرق يمكن للرجل أن يتعامل بها الرجل مع السيدة إذا أحس أنها مادية، منها الحديث بلطف وهدوء والعمل على وضع ميزانية لأنها قد تكون مسرفة وليست طماعة.