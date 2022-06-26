للأمهات.. عصائر تخفف من توتر الطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

فترة الامتحانات من أكثر الفترات الصعبة التي تمر على البيوت، خاصة إذا كانت اختبارات الثانوية العامة، التي تشكل بعبع للعديد من الطلاب، إذ تختلف أجواء المنزل عن عادتها، ويسيطر عليها الهدوء ويتضاعف الضغط على الكثير من الأبناء من قبل الأهل.

عصائر تحد من الإصابة بالتوتر

وتحرص الأمهات على تقديم الأطعمة المختلفة والعصائر إلى أبنائهن لمساعدتهن على التركيز وزيادة التحصيل الدراسي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، ولكن من المحتمل أن يخطأن في اختيار الوجبات والعصائر التي تؤثر على أولادهن سلبًا، لذا يقدم «هن» مجموعة من العصائر التي تساعدك على تخفيف التوتر من على أبنائك وبالتالي زيادة تركيزهن، وفقًا لموقع «Health Line» الطبي.

الحليب الدافيء

يعتبر من أكثر المشروبات التي تساعد على الشعور بالراحة النفسية، إذ يساعد على النوم بشكل جيد وزيادة التركيز، فضلًا على فوائده الغذائية التي يحتاجها الجسم.

الكاكاو الساخن

يعد مشروب الكاكاو الساخن من أكثر المشروبات التي يفضلها الكثيرون لمذاقها الشهي، فضلًا على العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الكاكاو والتي تساعد في الحد من الإصابة بالتوتر خلال فترة الامتحانات.

عصير البنجر

يعتبر البنجر من المصادر المهمة للحصول على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على خفض مستوى ضغط الدم، لذا يفضل تقديمه إلى ابنك خلال المذاكرة، وفي الصباح قبل الذهاب إلى الامتحانات حتى يعزز قدرتهم على الاستيعاب والمحافظة على انتباه الذاكرة.

عصير البطيخ

يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه الشائعة خلال فترة الصيف، والتي يفضل تناولها الكثيرون، ولكن يغفل البعض عن تناول البطيخ كعصير، إذ يمكنك مزجه مع كمية صغيرة من العسل الأبيض وضربه جيدًا في الخلاط، ثم تقديمه إلى ابنك، حيث يساعد على على بقاء الدماغ يقظًا، مع مد الجسم بالطاقة والنشاط.