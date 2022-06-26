4 نصائح للتعامل مع الزوج كثير الخصام.. «إوعي تضحكي وهو بيزعق»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قدمت الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، عدة نصائح للزوجات فيما يتعلق بالتعامل مع الزوج كثير الخصام، في حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc.

رجل سريع الغضب صعب نرجعه للمود

وقالت منى عبدالغني، إن بعض الأزواج يصعب إرضائهم، إذ يغضب بسرعة وتطول فترة خصامه، وبالتالي يحتاج إلى فهم للتعامل معه، فبعض السيدات يمازحن أزواجهن أثناء غضبهم، وهو ما لا يتقبلوه: «بيقولوا إزاي تهزر رغم إن الموضوع كبير، في رجل سريع الغضب صعب نرجعه للمود».

وردت إيمان عز الدين: «في نوعين من الرجالة واحد ممكن يقفش على كل كبيرة وصغيرة وقماص، وواحد تاني تراكمي، بس بينفجر فجأة، وهنتكلم عن النوع الأول، وبالتالي لازم نطنش ونكبر دماغنا عشان يفهم إن الأسلوب ده مش هيلفت نظرك، لكن اللي يلفت النظر هو إننا نتكلم مع بعض».

تحذير من بوستات معينة أثناء غضب الزوج

وواصلت منى عبدالغني: «بالنسبة للراجل اللي بيقفش على طول، مينفعش يتقمص منك وتروحي تكتبي بوست عن الراجل الكشري وتهزري مع صحابك على السوشيال ميديا، لأنه هيزود المشكلة».

وترى الإعلامية إيمان عز الدين، أن بعض الرجال يبالغون في إظهار الغضب حتى يحصلون على معاملة أفضل من أزواجهم: «بيبقى عاوزك تنكشيه أو تدلعيه وتاخدي بالك منه، لازم تبقي عارفة مفتاحه، بيتقمص عشان تصالحيه، ممكن يطلب لكن ممكن بعد كده ميطلبش ولا يتقمص وياخد بعضه ويروح لصحابه عشان يصالحوه بره، فلازم تاخدي بالك عشان لو الدور ده راح من إيدك هنزعل، واوعي تضحكي وهو بيزعق».