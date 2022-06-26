عالمة مصرية تكشف تفاصيل حصولها على وسام «فارس أكاديمي» من فرنسا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة هدى أبو شادي أستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي سابقا، تفاصيل حصولها على وسام فارس أكاديمي من فرنسا، فذكرت أنها تخرجت من مدرسة فرنساوي، وقضت فترة من حياتها خارج مصر، مضيفة: «لما عدت وعملت منذ عام 2003 على تعليم الطلاب والتعاون مع فرنسا، وتبنى الفرنسيون عددا كبيرا من المصريين ودربوهم وسفروهم سويسرا بسبب تجربة الاتحاد الأوروبي».

اتفاقيات وورش عمل ومؤتمرات صحفية

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «عقدنا اتفاقيات ونظمنا ورش عمل ومؤتمرات للوقاية الإشعاعية والتوعية بالبيئة والصحة وأثر الإشعاع على الصحة، ومنذ عام 2003 لم أكن منتظرة أي شيء، لكن اتصلت بي المستشارة الثقافية الفرنسية وهنأتني على الفوز بالوسام».

المشوار العلمي ليس مريحا على الإطلاق

وتابعت، أن المشوار العلمي ليس مريحا على الإطلاق، لذلك فإن تتويجها بالجائزة كان مهما للغاية، إذ تأكدت تمام التأكد من أنها تسير على الطريق الصحيح، كما تطرقت إلى النانو تكنولوجي، قائلة إن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على التكنولوجيات، وجرى اكتشاف أن تصغير أحجام المواد تتغير خواصها، فالتي لا توصل الكهرباء يمكنها توصيل الكهرباء بعد التصغير، وهو ما ينطبق على عزل الكهرباء.

وأوضحت، أن مصر لديها منظومة نانو تكنولوجي منذ عام 2009، إذ بدأت بعد العالم بنحو 10 سنوات، لافتةً إلى أن مصر لا تنفق مبالغ مالية قليلة على البحث العلمي مقارنة بميزانيتها: «مشكلتنا في التطبيق والتسويق مش في الفلوس».