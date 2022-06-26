بعد وفاة عروس كفر الشيخ.. 6 نصائح لتجنب الإصابة بالأزمة القلبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحزن سيطرت على محافظة كفر الشيخ، بعد أن لقت إحدى الفتيات مصرعها خلال عقد قرانها في منزلها بقرية البياض مركز دسوق، وتحول تجمع الأهل والأقارب من أجواء الفرح والزغاريد إلى نحيب وبكاء على العروس التي لم تعش ربيع عمرها، ووفاتها المنية قبل لحظات من استكمال فرحتها التي تنتظرها كل فتاة.

نصائح للحد من الإصابة بالأزمة القلبية

وأكد أهل الفتاة بوسي كامل عروس كفر الشيخ أنها لم تكن تعاني من أي أمراض، ولكنها تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة خلال عقد القران أدت إلى وفاتها، وفيما يلي يستعرض «هن» مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحد من الإصابة بالأزمات القلبية، وذلك وفقًا لموقع «Health Line» الطبي.

- المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية، نظرًا لأنها تساعد على تعزيز صحة الأوعية الدموية، إذ يمكن ممارسة التمارين لمدة تتراوح إلى 30 دقيقة يوميا.

- الابتعاد عن الضغوط النفسية ومحاولة التجمع مع الأشخاص القريبون إليك، لأن الوحدة والعزلة من أكثر الأسباب التي تعزز من احتمالات حدوث أزمات القلب، كما يلزم الانخراط داخل الأنشطة الاجتماعية.

- يمكنك اللجوء إلى تمارين الاسترخاء مثل اليوجا لمساعدتك في التقليل من مشاعر القلق والتوتر، فضلًا على أنها تقلل من احتمالات الإصابة بمشكلات القلب.

- يلزم المحافظة على وزن صحي، والبعد عن حدوث زيادة مفرطة في الوزن، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والخضروات التي يحتاجها الجسم، مع الحرص على الابتعاد عن السكريات.

- مراجعة تاريخ العائلة، إذ أن احتمالات الإصابة بأزمات القلبتزيد في حالة وجود أفراد في العائلة تعاني من أمراض القلب، أو الكلى.

- احرص على زيارة الطبيب المتخصص، واجراء الفحوصات اللازمة من وقت إلى آخر حتى تطمئن على صحة قلب.