طريقة عمل بيتزا ستافت كراست زي المحلات.. «مش هتبطلي تعمليها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا من أكثر الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، ويلجأون إلى شرائها من المحلات بسبب طعمها اللذيذ والشهي، لكن الأمهات يفضلن عمل كل الأكلات في المنزل للحفاظ على صحة أولادها والعائلة، سنعرض لكِ طريقة عمل بيتزا ستافت كراست «زي المحلات».

طريقة عمل بيتزا ستافت كراست زي المحلات

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل بيتزا ستافت كراست زي المحلات بمكونات سهلة ومتوفرة في المنزل على طريقة الشيف «فاطمة أبو حاتي».

المكونات:

العجينة:

ـ 3 أكواب من الدقيق.

ـ 3 ملاعق من لبن البودر.

ـ 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ـ 3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

ـ ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ـ ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ـ ماء دافئ.

ـ ملعقة صغيرة ونصف من السكر.

ـ ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

طريقة العجينة: أولًا: ضعي أكواب الدقيق على اللبن البودر والسكر والبيكنج بودر والملح وقلبيهم جيدًا، ثم اختبري الخميرة عن طريقة وضع الخميرة مع نصف كوب من الماء وتغطيتها وتركها حتى تفور ثم ضعيها على خليط الدقيق.

ثانيًا: أضيفي ملاعق الزبادي والمايونيز والماء الدافئ إلى الخليط وقلبيهم جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة، أضيفي الدقيق إذا احتجتي لذلك ثم غطي العجينة بفوطة واتركيها لمدة ساعتين حتى تخمر.

مكونات صوص البيتزا:

ـ 3 ملاعق كبيرة من الصلصة.

ـ 3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ـ ملعقة كبيرة من الزعتر.

ـ ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ـ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

الطريقة: في بولة ضعي الصلصة والكاتشب مع الزعتر والبصل والثوم وقلبيها جيدًا حتى تصبح متجانسة.

مكونات الحشو:

ـ جبن موتزريلا

ـ جبنة شيدر

ـ سوسيس مسلوق ومقطع شرائح

ـ صلصة

ـ زيتون أسود مخلي

ـ فلفل رومي مقطع شرائح

ـ طماطم مقطعة مكعبات

ـ أصابع موتزريلا

طريقة البيتزا: أولًا: في صينية مدهونة بزيت ورشة من الدقيق افردي عجينة البيتزا حتى تخرج عن أطراف الصينية ويكون سُمكها خفيفا، ثم ضعي أصابع الموتزريلا على أطراف الصينية وغطيها بالعجين الخارج عن أطراف الصينية.

ثانيًا: ادهني كامل العجين بصوص البيتزا السابق، ثم ضيفي الزيتون والفلفل الرومي والطماطم وافرديهم في الصينية من الداخل، مع البُعد عن أطراف العجينة المحشية بالموتزريلا، ثم ضعي السوسيس المقطع شرائح وضيفي عليه الموتزريلا والجبنة الشيدر لتغطي العجينة بأكملها.

ثالثًا: ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تنضج العجين، ثم ارفعيها من على النار وافتحي الشواية حتى تأخذ الموتزريلا اللون الذهبي وارفعيها من الفرن، قطعي البيتزا على شكل مثلثات وقدميها مع بيبسي.