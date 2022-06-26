الامارات | تسريحة شعر جديدة للملكة إليزابيث تثير إعجاب متابعيها

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريحة شعر جديدة للملكة إليزابيث تثير إعجاب متابعيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر حساب العائلة الملكية البريطانية على إنستغرام صورة ظهرت فيها الملكة إليزابيث الثانية بتسريحة شعر جديدة أثارت تعليقات المتابعين.

وظهرت الملكة في الصورة المنشورة على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة على إنستغرام بتسريحة قصيرة للشعر فيما كانت تحيي مارغريت بيزلي، حاكمة نيو ساوث ويلز، في قلعة وندسور بإنجلترا.

وأثار فضول المتابعين ذلك التغيير في تسريحة شعر الملكة التي حافظت عليها على مدار سنوات طويلة، حيث كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "الملكة تبدو رائعة! تسريحة شعرها الصيفية الجديدة تبدو مثالية"، كما أعرب آخر عن إعجابه بالتسريحة الجديدة، قائلا "أحب تسريحة شعرك الجديدة يا صاحبة الجلالة".

وظهرت الملكة لأول مرة بتسريحة شعرها الجديدة مع رئيس أساقفة كانتربيري في وقت سابق من الأسبوع، رغم أن التغيير كان أكثر وضوحًا في صورة لقائها مع بيزلي.

وارتدت في المناسبتين فساتين صيفية بنقشة الزهور.

ولطالما استمتع الناس بفك الرموز الخاصة بصور الملكة، بدءًا من اختيارها للبروش، إلى لوحة الألوان الخاصة بها.

وكتبت مستشارة الموضة الملكية، أنجيلا كيلي، في مذكراتها التي وافقت عليها المملكة عام 2019، "الجانب الآخر من العملة": "يتمثل دورنا كمصممين في التأكد من أن جلالة الملكة ترتدي الملابس المناسبة لكل حدث".

واختتمت بريطانيا، يوم الأحد 5 يونيو الجاري، احتفالاتها بالذكرى السبعين لاعتلاء إليزابيث الثانية عرش البلاد بعرض ضخم في شوارع لندن.

وانتهي العرض أمام القصر الملكي بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة "فليحفظ الله الملكة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويدرك الكثير من المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني التي استمرت 4 أيام أن هذه المناسبة قد تكون إحدى المرات الأخيرة التي يرون فيها الملكة التي يتم الإعداد لخلافتها بهدوء بينما يمثلها ابنها الأمير تشارلز (73 عامًا) في غالب المناسبات.

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