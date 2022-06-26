من هي الطالبة الفلسطينية «رنين»؟.. قتلت لرفضها الزواج من ابن خالها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف، الذي أزهق روحها لرفضها الارتباط به، ووسط بكاء العالم العربي على مقتل الطالبة الأردنية إيمان، التي قُتلت غدر رميًا بالرصاص من شاب رفضت التعرف عليه أيضًا، كان العالم مع جريمة أخرى على النهج نفسه، وقعت ضحيتها فتاة جامعية فلسطينية بعد رفضها الزواج منه، لتنضم واقعة الفتاة الفلسطينة إلى واقعتي قتل الفتاتين المصرية والأردنية، ونرصد معلوةمات عن الطالبة الفلسطينية رنين.

رنين مجد فوزي سلعوس، صاحبة العشرين عامًا، والطالبة في المرحلة الثانية بجامعة النجاح في مدينة نابلس، قُتلت غدرًا وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية، بعد رفضها الزواج من نجل خالها الذي حاول الزواج منها رغم خطبتها لآخر، لتنضم ضحية ثالثة جديدة لضحايا كلمة «لاء».

وعلى الفور بدأ البحث عن ضحية فلسطين رنين سلعوس، التي يرصد «هُن» في السطور التالية بعض المعلومات عنها.

من هي الطالبة الفلسطينية رنين سلعوس؟

1- اسمها رنين مجد فوزي سلعوس.

2- تبلغ من العمر 20 عامًا.

3- طالبة في المرحلة الثانية بجامعة النجاح في مدينة نابلس، بكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية.

4- مخطوبة من نجل عمها ماجد سلعوس.

5- تعمل بمجال تصميم المقاطع المرئية والمصورة.

6- احتفلت الشهر الماضي بانتهاء العام الثاني من دراستها.

7- َوصفت خطيبها بالآتي: «أنتَ خطوات قلبي وظلّي الذي أتبعه أنتَ الممتد في روحي».

8- ادّعت عائلتها انتحارها في البداية، إلا إنها تعرضت للقتل بعدما رفضت الزواج من نجل خالها، بحسب ما نشرته صحيفة «أمد» الفلسطينية.

كيف نعاها خطيبها

كان «ماجد سلعوس» نعى خطيبته بكلمات مؤثرة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدونًا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، انتقلت إلى رحمة الله تعالى رنين مجد فوزي سلعوس خطيبتي وروحي.. الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة يا رب يا كل حياتي، والله يصبرني على فراقك يا عيوني وإنشاء الله نلتقي أنا وياكي بالجنة يا رب العالمين ورح ضلي بالي وعقلي وبين دعواتي إنشاء الله، الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة ويصبرني وإنشاء الله تكوني مرتاحة ويسكنك فسيح جناته يا رب الله يرحمك ويحسن لك ويعفو عنك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون».

مطالبات بإلقاء القبض على القاتل وتقديمه للمحاكمة العاجلة

واثار خبر مقتل الطالبة الفلسطينية رنين غضبًا من المواطنيين، مطالبين السلطات الأمنية بضرورة الكشف الكامل عن أسباب الجريمة، وإلقاء القبض على القاتل وتقديمه للمحاكمة العاجلة، رابطين بين جريمة قتل الشابة الفلسطينة وواقعتي قتل الفتاتين في مصر والأردن، قبل أيام.

وعلى هذا الجانب، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، أنّها تباشر التحقيقات بخصوص وفاة الشابة الفلسطنية رنين سلعوس، بحسب ما أفادت صحيفة «المصدر» الفلسطينية.