10 نصائح لأهالي طلاب الثانوية العامة للتعامل مع أبنائهم بعد أداء الامتحان

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبدأ القلق والتوتر في البيوت المصرية كافة، وخصوصا الأمهات بسبب خوفهن على أبنائهن ومستقلبهم، إذ تتغير الحالة المزاجية للطالب في فترة الامتحانات في الميل إلى العزلة والعصبية الزائدة بسبب الضغط النفسي، لذا نقدم لكِ 10 نصائح لأهالي طلاب الثانوية العامة للتعامل مع أبنائهم بعد أول امتحان للثانوية العامة.

نصائح لأهالي طلاب الثانوية العامة للتعامل مع أبنائهم

استعرض الدكتور هاني الناظر، أستاذ الامراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، في برنامج «مصر تستطيع» الذي يُعرض على قناة «DMC»، نصائح لأهالي طلاب الثانوية العامة لمساعدتهم في التعامل مع أبنائهم بعد أداء أول امتحان ثانوية العامة في هذه المرحلة المهمة والفاصلة والتي ستحدد مستقبلهم، مطالبًا الأهالي بضرورة عدم الضغط على أبنائهم، وعدّد هذه النصائح:

ـ ضرورة إخفاء المشاعر السلبية من الأهالي مثل التوتر والقلق حتى لا يشعر الابن بالضغط بصورة أكبر.

ـ توفير مناخ المنزل للمذاكرة مثل الهدوء وعدم حدوث شجارات بين أفراد العائلة حتى يستطيع الابن المذاكرة بتركيز ولا يحدث له تشتت.

ـ الاطمئنان على الابن بإيجابية، بعد الامتحان حتى إذا قال إنّ الامتحان كان صعبًا أو لم يحل جيدًا به، والعمل طمأنته بقول «فخورين بك مهما حدث»، كي لا يشعر بالحزن أو النقص.

ونصح «الناظر» أهالي طلاب الثانوية العامة، بأنّ يعرفّوا أبناءهم أنّ الامتحانات ليست آخر الدنيا؛ أي أنّه مهما كانت النتيجة، فيجب على الأهالي توصيل إحساس الحب والفخر بالأبناء.

- تقديم الأكلات التي يحبها الابن؛ لأن هذه الفترة هي فترة ضغط على الابن، فقد يلجأ إلى البُعد عن الطعام، لذا على الأمهات تقديم الأكلات التي يحبها الأبناء كي لا يفقدوا شهيتهم.

وتابع «الناظر» نصائحه لأهالي طلاب الثانوية العامة، كي يخففوا الضغط العصبي والنفسي على أبنائهم.

ـ يجب الاهتمام بعدد ساعات نوم الابن بعد الامتحان؛ حتى يحدث له فصل بين المادة والمادة التالية.

ـ دعم وتحفيز الأبناء على المذاكرة والتفوق مثل التشجيع أو الوعد بشيء هو يريده، مثل هاتف جديد أو كمبيوتر مع ضرورة الالتزام بهذه الوعود عند تحقيق النجاح.

ـ ضرورة ترك مُطلق الحرية للابن لاختيار الكلية التي يريدها ويحبها، مع معرفة مقدار ابنك من المذاكرة ولا تحمليه أكثر من طاقته.

ـ عند شعور الابن بالتوتر بشكل مبالغ به عليك تركه لعمل أي نشاط يفضلها أو ترك الهاتف له لكي يتصفح على مواقع السوشيال ميديا، حتى لا يحدث له تأثير سلبي في النهاية ويفقد تركيزه ومحصلته للمعلومات.

ـ قراءة القرآن والأدعية للابن قبل الذهاب إلى الامتحان مع تكرار ذكر أدعية النسيان له حتى تساعده في تذكر المعلومات في الامتحان.