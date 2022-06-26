أول مأذونة في الغربية: تزوجت وأنا أدرس.. وواجهت انتقادات في بداية عملي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة وصال أبو سعدة، أول مأذونة في محافظة الغربية، إنّها تزوجت وهي في السنة الدراسية الرابعة بالكلية وأنجبت 3 أبناء وتخرجت في عام 2004، وبعدما استقرت كان يصعب عليها أن تستكمل تعليمها، لكن زوجها شجعها على ذلك، وكان أول دبلومة حضرتها في عام 2016، ثم حضرت دبلومة ثانية، وبعدها حصلت على شهادة الماجستير.

محكمة الأسرة في زفتى تعلن عن مأذون

وأضافت أول مأذونة في محافظة الغربية، خلال تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «مع استمراري في السعي وفّقني الله في مراحل حياتي، ثم توفي مأذون بلدنا، وأصدرت محكمة الأسرة في زفتى إعلانا بخصوص المأذون، وفكرت في التقديم».

جزئية المنديل أثارت جدلا واسعا

وتابعت أول مأذونة في محافظة الغربية، «قدمت على الفور وتوالت عدة جلسات وجرى الحكم في آخر جلسة بقرار المأذونية، البعض اعترض في البداية على أنني سيدة، لكنني لم أرد على أي انتقادات، وعقدت عقدين في أول يوم، وهناك الكثير من المشايخ من أهل البلد على إتقان الصيغة والإلقاء والكلمات والألفاظ بحيث تكون صحيحة.

وأوضحت أنّ جزئية المنديل أثارت جدلا واسعا، فكيف يمكنني أن أمسك يد العريس ويد وكيل العروسة، لكن هذا الأمر ليس شرطًا أصلا، أقول لهم كيفية وضع اليد مع بعض، ثم أضع المنديل على يديهما وأقول الصيغة حتى يتم عقد القران.