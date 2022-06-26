قبل المحاكمة.. 17 معلومة عن قاتل نيرة أشرف: «قولتلها والله ما هسيب فيكي حتة سليمة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ربما تملك منه هوس الحب فغلبه شيطانه، ليتحول محمد عادل، طالب الآداب الذي عُرف بين زملاؤه وجيرانه بالتفوق إلى مجرم محترف أزهق روح طالبة بلا رحمة أمام جامعتها وفي وضح النهار، إذ سدد لها الطعنات بسكين حادة، بعد أن عزم النية، مع السبق الإصرار والترصد على التخلص منها، عقابًا لها بعدما رفضت الارتباط بها.

محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، على موعد اليوم مع محاكمة تاريخية عاجلة، عقب وصوله إلى محكمة جنايات المنصورة للمحاكمة في أولى جلسات محاكمته بالقضية.

معلومات عن قاتل الطالبة نيرة أشرف

وفي هذا الصدد، يستعرض «هن» في السطور التالية، معلومات عن قاتل نيرة أشرف، وفقًا لأقواله بالتحقيقات.

من هو قاتل الطالبة نيرة أشرف؟

1- طالب يُدعى محمد عادل عوض الله.

2- عرفه الجيران والأقارب بالسلوك المحترم والأخلاق الرفيعة.

3- لم تظهر عليه معاناته من أي أمراض نفسية، أو محاولاته لافتعال المشكلات مع أحد من قبل.

4- أكد تقرير الطب الشرعي إنه لا يتعاطى المخدرات.

5- كان الأول على دفعته في الفرقتين الأولى والثانية بالجامعة.

6- هو الصبي الوحيد لأسرته، المكونة من والدته وشقيقتيه، بينما الأب متوفى.

7- هدد بقتل نيرة أشرف قبل يوم الواقعة بـ3 أيام، لكنها لم تهتم لتهديداته.

8- تقدمت المجني عليها ضده بثلاثة محاضر حول حسابات يقوم من خلالها بإرسال رسائل لها تتضمن صور لها وحسابات منشأة باسمها.

9- كانت لديه رغبة مستمرة وملحة في الارتباط من نيرة أشرف على الرغم من رفضها للأمر.

10- اعتاد على عمل صفحات مزيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك لمطاردة نيرة أشرف بسبب حبه الشديد لها، كما وجه أيضا المضايقات لشقيقتيها.

11- أرسل لها رسالة تهديد بتاريخ 4 يونيو 2022، تضمنت الآتي: «عايزك تستعدي بقى للي هيحصل، أنتِ حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان والله ما هسيب فيكي حتة سليمة».

12- في صباح يوم الواقعة، تعرض قاتل الطالبة نيرة لها، ونشبت مشاجرة بينهما، وسرعان ما سدد الطعنات لها، ومن ثم أقدم على نحرها.

13- أكد خلال التحقيقات إنه نوى قتلها بشهر رمضان الماضي.

14- أكد في أقواله إنه عزم النية على قتلها بالأتوبيس لكن انتهى به الأمر على التخلص منها أمام الجامعة.

15- أصابها بـ17 جرحا حتى أزهق روحها.

16 - أكد إن العلاقة بدأت بينهما أيام الامتحانات عام 2020.

17- أوضح أن سبب استخدامه السكين، هو عمله كـ طباخ، ما أعطاه الخبرة لارتكاب الجريمة.