والدة الطفلة رقية تعلن مفاجأة رغم جمع التبرعات: لسة باقي خطوة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

30 يوما حبست فيها الأنفاس، عاشها الشعب المصري رفقة والدة الطفلة رقية، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، في سباق مع الزمن لحصد 40 مليون جنيه ثمنًا لعلاج الطفلة قبل إتمام العامين من عمرها، ليتكاتف المصريون لجمع التبرعات، في حملة كبيرة قادتها جريدة «الوطن»، مُعلنًا نجاحها في النهاية، وسط بكاء أسرتها بتحقيق أمرًا كاد يكون مستحيلًا، وفرحة عارمة واحتفالات كبيرة بين جيرانها وأقاربها.

والدة الطفلة رقية تكشف عن أعراض مرضها المبدئية

وفي أول ظهور إعلامي لها، عقب نجاح جمع التبرعات، بفضائية dmc كشفت والدة الطفلة رقية، عن اللحظات الأولى لاكتشاف المرض النادر، التي عانت منه طفلتها: «كانت دايمًا رجليها ساقعة وبيضاء من تحت لما أمشي إيدي عليها متغيرش، مكانتش بتزحف ولا تتقلب على السرير، ولا تقدر تتحرك، لما اكشف عليها يقولوا تأخر حركي، وإيديها على طول بتترعش، وبعد فترة طويلة جدًا بدأ التشخيص».

والدة الطفلة رقية تكشف عن مفاجأة صادمة رغم جمع التبرعات

وعلى الرغم من نجاح جمع المبلغ المطلوب وأكثر لعلاج الطفلة رقية، كشفت والدتها أن الأمر لم ينته عند هذه اللحظة، وأن الطفلة بحاجة لتلقي الحقنة والتأهيل وإجراء التحاليل على الفور: «قدامنا خطوة إن وزارة الصحة تدينا إخطار، عشان نعمل تحليل فيروسي قبل ما تتحضر ليها الحقنة حسب سنها ووزنها».

وتابعت: «إحنا اه جمعنا المبلغ بس لازم نتحرك ونعمل التحليل وتاخد الإبرة قبل 13 يوليو».